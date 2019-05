NASTAVLJA SE SPAŠAVANJE AURELIJE: Putnici proveli noć na brodu, trajekt vuku brzinom od tri čvora

Situacija na brodu je u redu, more je mirno, a upravo se bliži Drveniku Malom

Trajekt Aurelia, u vlasništvu talijanskog brodara SNAV-a, isplovio je u srijedu oko 20.30 sati iz Ancone. Oko 7 ujutro trebao je uploviti u Split no oko 2 sata u noći ostao je bez pogona. Satima je plutao na pučini.

Tek u četvrtak oko 15:30 na njega se privezao remorker Pollux i počeo ga brzinom od tri čvora tegliti prema 60 nautičkih milja udaljenom Splitu. Ako bude sve u redu s vremenom, prema posljednjim informacijama iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), Aurelia će se prema Splitu danas popodne ili navečer.

KREĆE SPAŠAVANJE STOTINA KOJI PLUTAJU NA TRAJEKTU: ‘Uključili smo muziku, pleše se, dobili smo ručak, a vjerojatno ćemo i večeru’

Nema ozlijeđenih

Kako je jedna putnica, Tona Komarica, rekla za N1, situacija na brodu je u redu, more je mirno, a koliko im pokazuju njizovi pametni telefoni, negdje su kod Primoštena.

Prema stranici Marine Traffic, koja prati kretanje brodova, bliže se Drveniku Malom

Na brodu nema ozlijeđenih. Jedan Talijanka se onesvijestila uslijed valjanja zbog jakog juga. Nema ni onečišćenja.

Nedugo nakon dojave o kvaru pogona, u blizini Aurelije neko je vrijeme plovio putnički brod Maira, koji pripada istoj kompaniji, kako bi bio raspoloživ u slučaju potrebe za asistencijom, no to nije bilo potrebno s obzirom na to da je predstavnik brodara u Hrvatskoj, tvrtka MSC Krstarenje d.o.o., poduzeo sve potrebne radnje kako bi se osiguralo tegljenje broda u splitsku luku.

U koordinaciji s Lučkom kapetanijom Zadar i Lučkom upravom Zadar, predstavnik brodara angažirao je tegljač Pollux, iz sastava tvrtke Jadranski pomorski servis d.d., koji je u četvrtak u 15 sati doplovio do Aurelije, i to nakon što je otkazan prethodni angažman dvaju tegljača tvrtke Brodospas d.d. koji zbog vremenskih uvjeta nisu mogli isploviti prema otvorenome moru.