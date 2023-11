Tijekom rasprave u Saboru o prijedlogu državnog proračuna za iduću godinu zastupnicima se obratio i premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da je prioritet ovog proračuna zaštititi najugroženije. Objasnio je da su izazovna vremena u pitanju, a da je Vlada uspjela očuvati socijalnu koheziju i normalno funkcioniranje institucija.

"Glavni preduvjet za dogovor na ove ciljeve bila je politička stabilnost i to smo obećali građanima na izborima i realizirali. To znači i financijsku stabilnost zemlje i podizanje kreditnog rejtinga za 4 stupnja. Sve tri agencije stavljaju nas na korak do A stupnja", rekao je Plenković, prenosi N1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Naveo je kako je to jedan od preduvjeta za ulazak u eurozonu.

"Kada tome pridodamo izdavanje prve državne narodne obveznice i trezorske zapise to znači da naši građani vjeruju u ekonomski i financijski put zemlje. Inače ne bi svoje novce uložili u takvo nešto", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hrvatskim građanima smo osigurali 25 milijardi eura iz europskih fondova", ustvrdio je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Što se ove godine tiče, kaže da će proračun biti u minimalnom deficitu, ili u suficitu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nastavljamo i sljedeće godine smanjivati udjel javnog duga u BDP-u i bit ćemo na 60 posto. Prihodi su planirani na 28,5 milijardi eura, a rashodi na 32,6 milijardi. Zašto? Da bismo povećali plaće i mirovine", naveo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osvrnuo se i na besplatne obroke u školama koji su uvedeni ove godine.

"Meni je na Interliberu prišla jedna mlada učenica iz Slavonskog Broda i rekla: Hvala na ručku", otkrio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je slika i prilika Sabora: Oporba lupa po klupama, ne dozvoljava Plenkoviću da dođe do riječi

Tekst se nastavlja ispod oglasa