NASTAVAK SUĐENJA GLAVAŠU ZA ‘SELOTEJP’ I ‘GARAŽU’: Svjedok: ‘Nikad nisam čuo da je Glavaš izdao zapovijed da se netko uhiti, muči i ubije!’

Na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu, u slučajevima ‘garaža’ i ‘selotejp’, svjedok Dražen Pavičić tvrdi da nikada nije čuo ni vidio da je Glavaš zapovijedio da se netko zlostavlja ili ubije

Svjedočenjem Dražena Pavičića, koji je kazao da nikad nije čuo ni vidio da je Branimir Glavaš zapovjedio da se netko uhiti, zlostavlja ili ubije, danas je na Županijskom sudu nastavljeno ponovljeno suđenje Branimiru Glavašu i njegovim suoptuženicima u slučajevima ‘garaža’ i ‘selotejp’.

Bivši hrvatski branitelj Pavičić ispričao je da je u kolovozu 1991. doputovao u Osijek kako bi se priključio obrani grada te da je, zajedno s još dvojicom prijatelja, došao do osječkog Sekretarijata za narodnu obranu. ”U Osijeku je u to vrijeme bila katastrofična atmosfera. Čule su se detonacije, pucalo se i bilo je zamračenje. Nakon što se Glavaš vratio s terena, primio nas je u svojem uredu te su se u jednom trenutku začuli pucnjevi, ugasilo se svjetlo, a netko je glasno uzviknuo: ‘četnici’. Instinktivno sam potrčao na dvorište gdje sam vidio jednog vojnika s puškom koji je kazao da je pucao jer je netko htio pobjeći”, rekao je Pavičić.

Zbog zamračenja nije mogao vidjeti tijelo

Pritom je dodao da je ubrzo stigla policija te da zbog zamračenja nije detaljno mogao vidjeti mrtvo tijelo. ”Ostalih detalja se ne sjećam. Tek kasnije sam dozano da se vojnik koji je pucao zove Krunoslav Fehir. Obzirom na njegovu dob mislio sam kako nije riječ o vojniku. Njegov otac bio je jedan od zapovjednika, dok mlađi Fehir nikad nije sudjelovao u postrojavanju. Kasnije sam ga sreo u odori HOS-a”, ispričao je Pavičić.

Na upit prvooptuženog Glavaša je li ikad čuo da je on izdao zapovijed da se netko uhiti, zlostavlja ili ubije, Pavičić je ustvrdio kako nikad nije čuo tako što. Uz to, Pavičić je ispričao kako je nakon rata slušao jednu radijsku emisiju čiji je dio sadržaja htio demantirati pa su ga s tog radija kasnije zvali bi li on mogao ispričati svoja ratna iskustva na nekom drugom mjestu. ”Rekao sam kako ću rado ispričati pa su me zvali uz Hrvatskog helsinškog odbora. Umjesto u HHO-u, završio sam na razgovoru kod državnog odvjetnika Bajića koji me je dvaput ispitivao u sjedištu tužiteljstva”, ispričao je svjedok.

Špiranec se ne sjeća detalja

Pored Pavičića, svjedočio je i bivši osječki branitelj Ivica Špiranec koji je izjavio kako se ne sjeća detalja događaja. ”Čuo se pucanj pa sam istrčao van i u dvorištu vidio mrtvo tijelo. Jedino što znam je da se pričao da je pucao mlađi Fehir”, zaključio je Špiranec.

Novo suđenje u slučajevima ‘garaža’ i ‘selotejp’ zakazano je nakon što je Vrhovni sud početkom siječnju ukinuo odluku izvanraspravnog vijeća zagrebačkoga Županijskog suda iz ožujka prošle godine prema kojoj se ponovljeno suđenje Glavašu trebalo odvojiti od postupka njegovim suoptuženicima.

Nakon što je Državno odvjetništvo protiv razdvajanja suđenja podnijelo zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovni sud je ukinuo rješenje izvanraspravnog sudskog vijeća kojim je predsjedao Ivan Turudić, uvaživši većinu argumenata iznesenih u zahtjevu Državnog odvjetništva pa je zagrebački Županijski sud morao nastaviti s jedinstvenim suđenjem.

Glavaš odbacuje krivnju

Glavaš i njegovi suoptuženici od početka odbacuju optužbe za zlostavljanja, mučenja i ubojstva osječkim Srba u slučajevima ‘garaža’ i ‘selotejp’.

