VELIKI SKANDAL: ‘Doktori su lagali… Mama nije umrla u ambulanti, nego u čekaonici’

Proteklog tjedna Hrvatsku je šokirala priča iz splitskog KBC-a, gdje je uslijed višesatnog čekanja u teškom stanju starija žena preminula dok je čekala pregled. Njezin sin još se nije pomirio s načinom na koji se KBC Split ponio prema njegovoj majci.

HOROR U KBC-u SPLIT: Žena satima čekala da je pregledaju pa umrla pred očima ostalih pacijenata

‘Moja majka je izdahnula na ležećim kolicima u čekaonici Klinike za plućne bolesti KBC-a Split. Mogu sada ovi iz bolnice govoriti što god hoće, ali to je jedna i jedina istina. Majka mi je umrla takorekuć u naručju. Kada sam vidio da leži nepomično, prislonio sam lice pokraj njezinih usta i nosa da vidim diše li, ali ona nije disala. Nije davala znakove živote. Preminula je. Tada su je uveli u ambulantu i pokušali reanimirati, no u tome nisu uspjeli. Ne zamjeram ja nikome što je moja majka preminula, svi moramo umrijeti jedan dan. Imala je priličan broj godina, no zamjeram im što je preminula u prepunoj čekaonici i što mi nisu omogućili, kada su vidjeli u kakvom mi je stanju majka i da joj se bliži kraj, barem malo intime, da se oprostim od majke i da njezinu smrt ne gleda pola grada’, ispričao je ogorčeni Ž.Č. iz Splita za Slobodnu Dalmaciju.

Šest sati u čekaonici

Žena je u splitskoj bolnici boravila otprilike šest sati – od 17.10 sati, kada ju je dovelo vozilo Hitne pomoći, do 23 sata, kada je preminula.

‘Svekrva mi je vozilom Hitne pomoći dovedena u KBC Split u 17.10. Odmah su je odveli u ambulantu Klinike za interne bolesti, gdje su je pregledali. Zvali smo Hitnu pomoć jer je čudno disala i jer je iz pluća proizvodila neke čudne zvukove, grgljanje (šum vode), kao da su joj pluća puna vode. Suprug i ja smo došli u ambulantu oko 17.50 i odmah sam ušla unutra da porazgovaram s liječnikom. Bio je neki mladi liječnik, koji mi je ispred moje svekrve, koja je još uvijek bila prisebna, rekao da ona nije dobro. Ona je sve to gledala i slušala, zamislite kako se osjećala. Tada su je poslali na rendgen. Istini za volju, svekrvi su dali masku za kisik da može disati i hvala im na tome. Nakon rendgena vratili su nas ispred internističke ambulante, gdje smo bili dok ne pročitaju nalaz. Ja sam tada, zbog djece, oko 21.30 otišla kući, a suprug i njegova majka ostali su čekati kola Hitne pomoći koja su ih trebala prebaciti na Plućni odjel’, ispričala je G.Č., snaha preminule.

Kad su stigli na Plućni odjel uvidjeli su da je čekaonica dupkom puna. Stajali su tamo 20-ak minuta, nakon čega su primljeni na pregled. Po obavljenom pregledu, rečeno im je da moraju pričekati te su oni iz ambulante izašli u čekaonicu.

Javljaju se brojni svjedoci

‘Nažalost, tamo je svekrva i preminula. Sve ove dane nam se javljaju osobe koje su igrom slučaja u to vrijeme bile u toj čekaonici i čekale na pregled, kao moj suprug i njegova majka. Sve one nam daju podršku i govore da će biti svjedoci ako to bude trebalo. Nakon nemilog događaja suprug mi je zalupio vratima i otišao, da bi se ubrzo, kada se smirio, vratio natrag na Plućni. Tada je pitao jednu medicinsku djelatnicu bi li se majci moglo pomoći da joj je na vrijeme izvađena voda iz pluća. Ona je samo slegnula ramenima. Ja sam jučer ujutro razgovarala s prof. dr. Ivom Jurićem, ravnateljem KBC-a Split, koji mi je rekao da mi je svekrva preminula u ambulanti, da je on dobio takvo izvješće i da mora vjerovati svojim djelatnicima. Ujedno mi je rekao kako bolnica nije dobila nikakav prigovor, a ja ga pitam kako je i mogla dobiti prigovor kada smo svekrvu tek sahranili u subotu’, rekla je snaha preminule.

Sin nesretne žene ne može više izdržati i želi da se priča pročuje.

‘Ne mogu više izdržati. Strašno mi je teško, majka mi je umrla, ali želim da ova priča bude svima opomena, da se više nikome nikada ne dogodi ništa slično. Da su iz splitske bolnice izrazili samo žaljenje za ovim događajem i da su izrazili sućut, da su bili ljudi, sve bih bio zaboravio. Ali ne, oni izjavljuju za medije da to nije istina i zapravo tvrde da ja lažem. To je strašno’, rekao je sin preminule Splićanke.

‘Za istinu ću, ako treba, i poginuti’

Žena koja je također u četvrtak poslijepodne bila u čekaonici Klinike za Plućne bolesti ispričala je čemu je svjedočila.

‘Da, žena je umrla u čekaonici. Za istinu ću, ako treba, i poginuti. Bilo je strašno to gledati, uplakani sin i cijela ta slika ti se usiječe u pamćenje. Zamislite kako je bilo ostalim pacijentima, koji su sjedili u čekaonici, to gledati. Da gospođa nije u “Slobodnoj” izišla s pričom, to bih ja učinila. Dakle, ja sam sa svojom sestrom na Plućni odjel došla u četvrtak u 18.45 i tamo smo bile do 1.25 u petak ujutro, kada su mi rekli sestri da može ići kući. Sve sam vidjela i sve sam čula’, rekla je I.B.B. za Slobodnu Dalmaciju.

Ravnatelj KBC-a Split Ivo Jurić kratko je komentirao tragični slučaj.

‘Problem je u tome što mi imamo nalaze EKG-a i UZV-a koji jasno pokazuju u koje je vrijeme žena pregledana. Isto tako, pacijentica je dobila sve potrebne lijekove i pružena joj je sva moguća medicinska njega. Na Plućnome je čekala 10 minuta. Mi u bolnici radimo po principu hitnosti. Najprije se pregledavaju hitni slučajevi, pa tek onda oni koji mogu čekati. Demantiram dakle ovaj slučaj koji spada u žuti tisak i koji se oslanja na bapske priče’, rekao je Jurić.