NASTAVAK NESTABILNOG LJETA: Stiže nova promjena vremena, zbog grmljavine i kiše meteoalarm opet izdao upozorenje

Iako će već i danas biti nestabilno, znatnija promjena vremena očekuje se sutra, a meteorolozi upozoravaju da će u cijeloj zemlji biti kiše i grmljavine, a osjetit ćemo i pad temperature.

U većini krajeva pretežno je sunčano, ali ne i stabilno. Već tijekom prijepodneva uz prolazno povećanu naoblaku u Slavoniji i Baranji lokalno može pasti malo kiše, a u nastavku dana poneki pljusak praćen grmljavinom izgledan je u ostatku unutrašnjosti. Vjetar će danas biti većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, a zatim umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31 °C.

Iako će već i danas biti nestabilno, znatnija promjena vremena očekuje se sutra, a meteorolozi upozoravaju da će u cijeloj zemlji biti kiše i grmljavine, a osjetit ćemo i pad temperature.

Naoblačenje s kišom te pljuskovima i grmljavinom u noći i ujutro zahvatit će zapadne i sjeverne krajeve, a oborina mjestimice može biti obilna. U ostatku zemlje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a od sredine dana pljuskova s grmljavinom bit će u istočnoj Hrvatskoj i u Lici. Pretežno sunčano i uglavnom suho zadržat će se u Dalmaciji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će zapuhati umjereno jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24 °C. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji i do 31 °C.

Zbog mogućnosti opasnog vremena, Meteoalarm je za sutra izdao žuto upozorenje za osječku, karlovačku, riječku i gospićku regiju. U osječkoj regiji je žuto upozorenje izdano zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena, a za karlovačku, riječku i gospićku zbog obilne kiše. Smirivanje vremena meteorolozi očekuju krajem tjedna.