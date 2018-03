NASTAVAK KONTAMINIRANOG POSTUPKA: Hrvatsko MVP žestoko odgovorilo na provokaciju Karla Erjavca

Humanitarnom krizom Ljubljana se služi za izazivanje incidenata i za pritiske na međunarodna pravosudna tijela radi nastavka kontaminiranih postupaka, ocijenilo je u petak hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) reagirajući na izjave slovenskog ministra vanjskih poslova Karla Erjavca.

MVEP podsjeća da je u četvrtak prosvjedovalo protiv slovenskog protupravnog postavljanja bodljikave žice na hrvatskom tlu i pozvalo je da je bez odlaganja ukloni. Slovenskog otpravnika poslova u RH upozorilo je pritom da se izbjegličkom krizom ne bi smjelo koristiti u sporu o razgraničenju te da valja izbjegavati incidente.

Podsjeća na aferu s utjecanjem na Arbitražni sud

No izjave slovenskog ministra vanjskih poslova ne idu u tom smjeru, piše MVEP.



“Izjave slovenskog ministra vanjskih poslova Karla Erjavca idu u prilog onome što bi se svakako trebalo izbjeći, a to je korištenje humanitarne krize i sudbina ranjivih skupina za provociranje incidenata koji slovenskoj strani očito služe za daljnje pritiske na međunarodna pravosudna tijela radi nastavka kontaminiranih postupaka”, piše u priopćenju.

Erjavec je u četvrtak rekao da se još “ne zna” gdje granica teče i to će biti “poznato tek kad arbitražni sud donese presudu”.

MVEP podsjeća na aferu slovenskog pokušaja utjecaja na suce Arbitražnog suda zbog čega je Hrvatska izašla iz arbitražnog postupka sa Slovenijom.

“Arbitraža koju spominje ministar Erjavec nepopravljivo je kompromitirana da bi mogla donijeti odluku koja bi bila relevantna za Hrvatsku, odnosno koja bi mogla biti prihvatljiva i provediva”, piše MVEP.

Slovenija nameće svoj rješenja

Ocjenjuje da “izjave i ponašanje slovenske strane pokazuju da je Republika Hrvatska bila u pravu kada je odlučila povući se iz arbitražnog postupka, jer slovenskoj strani, što pokazuju i posljednji događaji, nije bilo u interesu spor o granici riješiti u neovisnom arbitražnom postupku, nego je i za vrijeme njegovog trajanja na protupravan način nastojala utjecati na odluku Arbitražnog suda”.

Čini se da Slovenija želi nametati jednostrana rješenja i njima činiti pritisak da se arbitraža nastavi, piše MVEP.

Otvorena pitanja moraju se rješavati “na nepristran i vjerodostojan način i u skladu s međunarodnim pravom” i to je “presudno važno” za dobre odnose između Hrvatske i Slovenije, zaključuje MVEP. Dodaje da je to važno za cijelu regiju i šire i da se “Hrvatska upravo za to zalaže”.