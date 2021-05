Istarski Stožer civilne zaštite u srijedu je donio odluku prema kojoj se od 10. do 14. svibnja u svim osnovnim školama nastava za učenike od petog do osmog razreda održava na daljinu

Istarski Stožer civilne zaštite donio je u srijedu poslijepodne odluku po kojoj će se od 10. do 14. svibnja u svim osnovnim školama nastava za učenike od petog do osmog razreda održavati po modelu C, to jest na daljinu.

GOTOVO JE GOTOVO? Svi zagrebački učenici od sljedećeg tjedna bi ponovno mogli sjesti u školske klupe

Više od 500 učenika i djelatnika trenutno pod mjerom samoizolacije

Naime, na temelju procjene epidemiološke situacije i praćenja pokazatelja vezanih uz epidemiju covida-19 na području Istarske županije te zbog više od 500 učenika i prosvjetnih djelatnika koji su trenutačno pod mjerom samoizolacije, što među ostalim otežava i održavanje nastave, županijski Stožer civilne zaštite donio je odluku da se u svim osnovnim školama nastava za učenike od prvog do četvrtog razreda i dalje održava po modelu A, to jest u školi, a za učenike od petog do osmog razreda po modelu C, to jest na daljinu.

“U svim srednjim školama, osim za maturante, nastava će se odvijati prema modelu C, odnosno na daljinu, dok će se u svim srednjim školama za maturante nastava odvijati prema modelu A, odnosno u školi s pripadajućom praksom”, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite.

Stožer je pozvao prosvjetne djelatnike osnovnih i srednjih škola Istarske županije da se kao prioritetna skupina, u sklopu akcije masovnog cijepljenja, jave za cijepljenje, što je preduvjet za ponovno održavanje nastave uživo.

Za tjedan dana Stožer će ponovno procijeniti stanje u školstvu i donijeti odluku o daljnjem održavanju nastave.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.