Ni partijska stega nije ga natjerala da navuče barem potkošulju.

Cover Facebook profila gradske organizacije HDZ-a u Puli, umjesto neke domoljubne slike, ili barem okupljajuće fotografije na kojoj se vidi da imaju i mlađih članova, krasi fotografija lokalnog stranačkog vodstva, redom nasmiješenih od uha do uha. I to je sasvim legitimna naslovna fotografija no jedan detalj je Istrijanima ipak upao u oči. U desnom kutu ponosno stoji postariji gospodin, bez majice, ili makar potkošulje (ali s nezaobilaznim križem oko vrata).

“Kad me pitaju zašto sam pobjegao iz Hrvatske, pokazat ću im ovu sliku” stoji kometar pod slikom.





Regional express piše i kako “im je stiglo nekoliko mailova u kojima čitatelji hvale opuštenost i ležernost pulske podružnice vladajuće stranke u državi”.

Sarkastično ili ne, procijenite sami.