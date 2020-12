NAŠI SUSJEDI SU IMALI NAJSTROŽE MJERE U EU-U, ALI SADA, UOČI BOŽIĆA, IPAK POPUŠTAJU: Ublažili i neke mjere ograničenja kretanja

Slovenija privremeno popušta neke mjere do Božića, bit će obnovljen javni prijevoz i ponovno će raditi neke djelatnosti

Nakon najstrožih mjera uvedenih krajem listopada, slovenska je vlada donijela odluku da će se neke od njih ublažiti, pa će od 15. do 23. prosinca djelomice biti obnovljen javni prijevoz, a ponovo će početi raditi i neke uslužne djelatnosti.

U cijeloj državi u tom će razdoblju u smanjenom opsegu biti obnovljen javni prijevoz, uz poštivanje epidemioloških mjera i smanjeni broj putnika u vozilima, a dopušta se i rad autopraonica, cvjećarnica, kemijskih čistionica i salona za njegu, objavio je u nedjelju navečer tijekom sjednice vlade premijer Janez Janša na Twitteru.

Ublažene mjere kretanja

Ublažene su i neke mjere ograničenja kretanja u vrijeme epidemije, ali samo u 4 od 12 statističkih regija, onima koje trenutno imaju manju incidenciju koronavirusa, odnosno bolju epidemiološku sliku od ostalih. Riječ je o Središnjoj regiji koja uključuje i područje Ljubljane, te Goriškoj, Obalno-kraškoj i Gorenjskoj regiji. U njima će stanovnici moći izlaziti i izvan područja općina, ali ne i izvan regijske granice, dok za sve ostale zatvaranje u općinama boravišta vrijedi i dalje.

No, slobodom kretanja unutar tih regija moći će se koristiti samo oni koji su na mobilne telefone instalirali aplikaciju za praćenje kontakata, što je odluka kojom se želi potaknuti da se što više primjenjuje, ali je odmah naišla na kritike u javnosti.

U spomenute 4 regije s boljim epidemiološkim stanjem do 23. prosinca smiju raditi i trgovine odjeće i obuće, te prodavaonice sportske opreme, no zabrana napuštanja stana i kuće od 21 do 6 sati, odnosno policijski sat ostaju i dalje na snazi za područje cijele države. Vlada je nakon sjednice objavila da će o režimu mjera za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana javnost biti naknadno obaviještena.

