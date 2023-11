Već dvije pošiljke hrvatskih mandarina nisu prošle graničnu kontrolu Srbije. Vratili su ih natrag s nalogom da se trebaju uništiti. Kako javlja Danas.hr, u njima su, naime, pronašli zabranjen pesticid posebno opasan za djecu.

Sanitarna inspekcija odmah je kod proizvođača izašla na teren pa utvrdila da dio pošiljke nije bio dobro zbrinut. Zabranila je puštanje tih mandarina u promet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za sve nesukladne pošiljke osim gore navedenih upravnih mjera pokrenut će se i prekršajni postupci zbog stavljanja na tržište zdravstveno neispravne hrane", kazali su iz Državnog inspektorata.

'Radi se o pojedincima koji su uvezli te pesticide iz trećih zemalja'

"Radi se o dvije pošiljke mandarina u kojima je utvrđena vrlo mala količina... znači, nešto malo iznad granice detekcije zabranjenog pesticida klorpirifos", rekla je Iva Pavlinić Prokurica iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu pa dodala da ni tu najmanju količinu pesticida ne žele imati u proizvodu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pesticid klorpirifos zabranjen je na području Europske unije od 2020. godine jer ga brojne studije povezuju s neurološkim razvojem djeteta - hiperaktivnošću, zaostajanjem u rastu i smanjenim kvocijentom inteligencije. U dolini Neretve žalosni su zbog cijele situacije jer velika većina pošteno i savjesno radi svoj posao, a zbog pojedinaca - svi ispaštaju.

"Tu se radi sigurno o pojedincima isto kao što smo imali primjer sa zelenom berbom mandarina - tako se tu radi o pojedincima koji su uvezli te pesticide iz trećih zemalja. Pozivam sve kupce da ne trebaju brinuti zbog toga. Svi ostali, siguran sam, 99 posto proizvođača mandarina radi uredno", istaknuo je gradonačelnik Opuzena Ivan Mataga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nemoguće je kontrolirati svaki proizvod na tržištu, ali nadležni poručuju da je u cijeloj EU uspostavljen Sustav brzog uzbunjivanja RASAFF.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je sustav koji, dakle, kada se u bilo kojoj zemlji na bilo kojem proizvodu utvrdi nesukladnost u roku tri sata radi se procjena rizika i - kada se utvrdi rizik za potrošače, šalje se informacija u RASAFF prvo te zemlje i onda u europski RASAFF sustav. Takav proizvod se onda uklanja s tržišta ili opoziva od potrošača", objasnila je Pavlinić Prokurica. Upravo to dogodilo se mandarinama, a prije tri mjeseca isto je napravila i Hrvatska Srbiji kada su breskve pune istog pesticida pokušale ući u Hrvatsku, no zaustavljene su nakon provjere granične kontrole.