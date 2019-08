NAŠE BIROKRATSKO ČUDOVIŠTE: Baka Ana (83) živi u čak tri županije; ‘Vrt u Zagrebačkoj je podbacio, ali u Koprivničkoj se drži’

Udaljenost od jedne do druge županije je svega nekoliko koraka

Od 20 županija koliko ih ima u Hrvatskoj, 83-godišnja gospođa Ana Bingula živi u čak tri. A udaljenost od jedne do druge je svega nekoliko koraka. Njezina su dva vrta svaki u svojoj županiji. Gospođu Anu na njezinoj je tromeđi danas posjetila i ekipa RTL-a.

Svega kod bake Ane ima dosta. I godina – 83. I potomaka – osam unuka, 16 praunuka. A ima kod nje i županija. Stanuje u čak tri.

“Evo, na lijevoj strani je Koprivničko-križevačka. Tamo je Zagrebačka županija, a iza nas je Varaždinska. Stanujem u Koprivničko-križevačkoj, a živim u sve tri”, kaže baka Ana izsela Rovci.

Vrt u Zagrebačkoj podbacio

Kaže i kako joj je vrt u Zagrebačkoj malo podbacio, ali onaj u Koprivničko-križevačkoj županiji još se drži. Selo u kojem stanuje ima tek 14 stanovnika. Ovo je, ustvari, djedovina njezina pokojnog muža. Tada nije bilo županija pa joj se nije mogao udvarati vrdeći da ima imanje koje se prostire na tri županije.

“Tko nešto ima svugdje mu je lijepo. Tko nema, da je usred Zagreba, još mu je gore. Tu si otrgneš moju šljivu, njegovu šljivu. Ne možeš u Zagrebu ni šljivu dobiti bez kune”, govori Ana Bingula.

‘Mene to nije briga’

Struju ima od Zagrebačke, dio asfalta od Koprivničke i tako redom. Nikada nije ništa oko toga ni pokušavala promijeniti.

“Mene nije to ni briga. To nije moja dužnost. Ja sam nepismena domaćica, stara baka. Nek’ se netko mlađi o tome brine, ako je to neka greška. Ja mislim da nije. Dom ti je tamo gdje jesi, ili u Križevačkoj, ili u Varaždinskoj ili u Zagrebačkoj. Jedan je dom, a moj dom je tu”, iskrena je baka Ana.