NAŠAO SE MEĐU MORSKIM PSIMA PA OSTAO BEZ SVEGA U ŽIVOTU: Tragična priča Srđana Mladinića koji je oslobođen krivnje za izvlačenje novca

Teška osobna i financijska tragedija pogodila je Srđana Mladinić koji je nepravomoćno oslobođen krivnje za izvlačenje novca iz svoje tvrtke

Nakon što je nepravomoćno oslobođen krivnje za izvlačenje novca iz svoje tvrtke SMS, Srđan Mladinić ostao je bez svega u životu, proživjevši osobnu tragediju, piše Večernji list. Sve je započelo 21. studenoga 2009. godine kada je uhićen zbog sumnje da je bio dijelom udružene kriminalne skupine koja je zloporabom položaja i ovlasti pokušala Podravkinim novcem doći do većinskog paketa dionica te tvrtke.

Kao da je riječ o klasičnom holivudskom filmu, kada se glavni lik odjednom nađe na dnu, samo je ovaj put stvar neusporedivo gora jer je u pitanju stvarni život jednog čovjeka koji više nije imao novca ni za pogreb vlastite kćeri. Naime, Mladinić trenutačno živi u Bogumilskom centru od socijalne pomoći, nosi Caritasovu odjeću, a u međuvremenu je ostao i bez obitelji i bez tvrtke.

Nakon što je izbila afera, a optužnice protiv njega se počele dizati, Mladinić se povukao u sebe i izolirao, tako da ga je supruga ostavila. Da stvar bude gora, prošle godine u studenome umrla im je starija kći, čiji pogreb je navodno sufinancirao Grad Split.

Mladinić je tvrdio da nije kriv i davno je rekao da zna da nije “napravio ništa loše i, čak i da mogu, svoju prošlost ne bih nimalo promijenio jer to onda više ne bih bio ja”.

Mladinić je dobra osoba koja se našla među morskim psima

Juroslav Buljubašić koji je skupljao novac kako bi mu pomogao, smatra da je Mladinić humanist i dobra osoba koja se našla među morskim psima.

“On je dobra osoba, zalutala u posao. Rekao sam mu više puta: ‘Ti si dupin, a preživljavaju morski psi’. Imao je dobru zamisao, želio je nešto napraviti. Sadio je maslinike, da bi se to isplatilo treba i 10-15 godina, a on je podizao skupe kredite koje je trebalo vraćati u roku od četiri, pet godina. Nakaradno, ali tako se kod nas radi. Nije imao državu iza sebe. U takvim uvjetima poslujemo mi hrvatski poduzetnici. I drugi su loše prošli. Tako vam je to u kapitalizmu. Teško je i morskim psima, a ne ljudima poput njega koji je humanist”, rekao je za Večernji list Buljubašić nadodavši da je Mladinića zadesila velika nesreća u svim segmentima života.

U prvom suđenju proglašen je kriv za izvlačenje novca iz svoje tvrtke

Kao bivši autoelektričar, Mladinić je svoju tvrtku SMS osnovao 1989. godine koja se bavila proizvodnjom soljene ribe, ribljih prerađevine, a kasnije je proširio proizvodnju na masline, prerađevine od maslina, džemove, gotova jela itd. Kada je SMS 1994. godine zahvatio požar, prodao je stan u Splitu i započeo novi život sa suprugom i kćerima kao podstanar u Kaštelima. Kao vrijedan i uporan čovjek, započeo je sve iznova, tvrtka je počela dobivati razna priznanja te se širiti i na inozemno tržište. Novi stan od 97 kvadrata svojoj je obitelji omogućio tek 2003. godine. U vlasništvu nije imao nikakve luksuzne stvari, nikakve jahte, nikakve vile na moru, automobile i slično.

Ipak, nakon procesa, u prvoj presudi je proglašen krivim. Navodno je nanio štetu svojoj tvrtki SMS i tada je bio osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina, te je morao vratiti 3,5 milijuna kuna.

U drugoj presudi oslobođen je krivnje, ne zna hoće li tužiti državu ako bude pravomoćno oslobođen krivnje

Ta prva presuda je poništena, a nakon ponovljenog suđenja prošlog je tjedna oslobođen krivnje, tako da ne mora plaiti 60.000 kuna za koliko ga je teretilo tužiteljstvo. Mladinić se branio da je uzimao pozajmice od SMS-a, ali i da je novac vraćao, piše Večernji list.

Međutim, pravna bitka još uvijek nije gotova, jer je tužiteljstvo najavilo žalbu. Na pitanje hoće li tužiti državu ako ga pravomoćno proglase nevinim, njegov odvjetnik Boris Milošević kaže da ne zna hoće li Mladinić tužiti državu.

“Treba pričekati pravomoćne presude. Ne samo s ovoga suđenja u Splitu, već i za Podravku, gdje je također u glavnom dijelu nepravomoćno oslobođen krivnje. Bude li se sve odvijalo u njegovu korist, mogao bi podići tužbu protiv države, ali ja stvarno ne znam što on planira. Čovjek je u posljednjih deset godina izgubio sve. Kći mu je umrla, a on nije imao ni za pogreb”, rekao je Milošević.