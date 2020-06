NAŠA LIJEČNICA IZ PADOVE: ‘Virus je oslabio, ali karantena nije riješila dvije stvari. Šokirana sam ponašanjem u Hrvatskoj…’

‘U Hrvatskoj nitko ne nosi masku i ne poštuje se socijalna distanca, svi se grle i ljube. I svi govore o drugom valu, a ne poštuju se epidemiološke mjere, ja sam šokirana’, kaže dr. Nela Sršen iz Sveučilišne bolnice u Padovi

Situacija s koronavirusom nije onakva kakva je bila u veljači. Virus je oslabio i postoje još mala žarišta, ali viralni naboj virusa nije kakav je bio. Tvrdi to dr. Nela Sršen, koja radi u Sveučilišnoj bolnici u Padovi u Italiji.

Ipak, napominje da sa završetkom “lockdowna” virus nije nestao, kao ni mogućnost drugog vala pandemije.

SVJETSKO GOSPODARSTVO NA IZDISAJU ZBOG KORONAVIRUSA: ‘Kriza je puno gora nego što se predviđalo, oporavak će biti sporiji’

‘Je li cjepivo protiv koronavirusa uopće potrebno?’

“Ako u tom drugom valu podrazumijevamo tešku ekonomsku krizu i teško psihičko stanje ljudi, onda je odgovor da – doći će drugi val. To što koji put imamo više pozitivnih osoba ne znači da nam dolazi drugi val. Razlog je što je završio “lockdown” i ljudi se više kreću. Ali treba poštovati sve epidemiološke mjere. U Italiji je kazna za nenošenje maske 400 eura. U Hrvatskoj nitko ne nosi masku i ne poštuje se socijalna distanca, svi se grle i ljube. I svi govore o drugom valu, a ne poštuju se epidemiološke mjere, ja sam šokirana”, kazala je dr. Sršen za Slobodnu Dalmaciju dr. Nela Sršen.

Virus se, kaže, vremenom mijenja, ali ne zato što je mutirao.

“Ima četrnaest manjih mutacija koje bi pokrivalo cjepivo. Ovaj novi virus ima ovojnicu koja ne mutira. I baš to je razlika u odnosu na cjepivo protiv gripe. Svake godine mora se raditi novo cjepivo jer se virus gripe mijenja, a s koronom to nije slučaj. Na koncu, ostaje otvoreno pitanje je li cjepivo protiv koronavirusa uopće potrebno”, ističe dr. Sršen.

MOŽE LI NAŠ TURIZAM PREŽIVJETI POVRATAK KORONAVIRUSA? ‘Turisti se kod nas čude kako ljudi ne nose svugdje maske…’

‘Osoba je pozitivna na testiranju i nije dalje infektivna’

Napominje kako bi Nacionalni stožer i epidemiološka služba morali promijeniti parametre testiranja.

“Svi oni koji su danas pozitivni ne moraju nužno biti zarazni za okolinu, ali to je pojam koji u Hrvatskoj trenutačno ne postoji. Kada se iznose podaci o novim slučajevima, primjerice, kažu kako “imamo tri pozitivna”. U našoj svijesti stvara se slika o tri pacijenta koji su infektivni i mogu zaraziti druge ljude. Kao što je poznato, visoki viralni naboj vrlo brzo ubija zdrave stanice, vidjeli smo posljedice toga, tisuće zaraženih i umrlih u Italiji. Međutim, ako je viralni naboj nizak, on ne može zaraziti stanice domaćina. Dakle, osoba je pozitivna na testiranju i nije dalje infektivna. To su takozvani asimptomatski slučajevi kakvih je sve više”, kazala je dr. Sršen za Slobodnu Dalmaciju.

HRVATSKA LIJEČNICA IZ PADOVE: ‘Tko misli da je ovo banalan virus neka dođe u moju bolnicu i neka gleda kako mlade ljude intubiraju’

‘Drugog vala neće biti ako ljudi budu odgovorni’

Napominje kako je prilikom standardnog PCR testiranja danas potrebno učiniti više ciklusa amplifikacije da se utvrdi postoji li nekakav trag virusa kod testirane osobe, dok je na početku epidemije bio dovoljan samo jedan ciklus. Po njenim riječima, to potvrđuje da virus slabi.

“U regiji Veneto, gdje živim, dnevno je bilo po dvije tisuće pozitivnih i 800 mrtvih ljudi. Zato sam još šokiranija takvim ponašanjem ljudi u Hrvatskoj, kao da se ništa nije dogodilo. U Hrvatskoj nije, ali u Italiji jest i zato trebamo biti oprezni. Drugog vala neće biti ako se ljudi budu odgovorno ponašali”, poručila je dr. Sršen.

HRVAT IZ VRHA UN-A ZADUŽEN ZA PANDEMIJU: ‘Nakon ove krize svijet će biti puno gori ili će krenuti oporavak. Drugi val je vjerojatan…’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.