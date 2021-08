Nakon katastrofalnog globalnog izvješća o klimi, koje pokazuje da će se planet sve češće suočavati s klimatskim katastrofama, NASA je napravila interaktivnu kartu koja prikazuje porast razine mora u svijetu u sljedećih 80 godina.

Karta je rezultat projekcija koje donosi spomenuto izvješće, a bazira se na podacima o otapanju glečera i ledenjaka te promjenama u morskim strujama. Kartu je moguće vidjeti OVDJE.

"Cilj je prikazati podatke iz izvješća u formi koja lako vizualizira buduće scenarije", rekao je za Independent znanstvenik u NASA-i Ben Hamlington.

Mi sad odlučujemo što će biti 2050.

Bob Kopp, glavni autor izvješća i ravnatelj Instituta za zemlju, ocean i atmosferske znanosti na Sveučilištu Rutgers poručio je da će se do 2050. razina mora povisiti za 15 do 30 centimetara, bez obzira na to koliko će emisije stakleničkih plinova biti manje. Ekstremni porast razine mora koji se prije događao jednom u 1000 godina, mogao bi se dogoditi do 2100.

"Nakon 2050., projekcija razine mora uvelike ovisi o izborima koje napravimo danas", poručio je Kopp.

Razina mora rapidno ubrzano raste još od 1970., i u zadnjih 100 godina je narasla više nego u bilo kojem stoljeću u zadnjih 3000 godina. Prosječni rast u zadnjih 100 godina je oko četiri milimetra.

Jadran raste za 60 centimetara

Na karti su označene i točke, koje predstavljaju mjesta za koja je predviđeno da će imati značajnu štetu od porasta razine mora. Prema NASA-inim projekcijama, razina Jadranskog mora bi do 2100. mogla narasti za otprilike 60 centimetara.

Tako bi razina mora u Dubrovniku do 2100. trebala biti viša za 62 centimetra, u Sućuraju za 61, a u splitskoj gradskoj luci za 57 centimetara.