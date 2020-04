NAŠA EPIDEMIOLOGINJA OTKRILA KAD JE ČOVJEK NAJZARAZNIJI: ‘Virus ide zrakom, s jednog na drugog, ulazi kroz oči, nos i usta…’

‘Meni osobno kao epidemiologu je to nezamislivo, toliko sam opterećena praćenjem ljudi koji ulaze u zemlju, koji možda dolaze zaraženi, stavljanje u izolaciju, detektiranjem njihovih kontakata i nevjerojatna mi je mogućnost da najednom dolazi autobus ili avion turista koji šetaju okolo. U ovom trenu jedno s drugim to neće ići’, rekla je epidemiologinja vezano za temu nadolazeće turističke sezone

Epidemiologinja iz Istarske županije Jasna Valić gostovala je u Novom danu N1 televizije gdje je komentirala trenutnu situaciju po pitanju epidemije koronavirusa u Istri, ali i Hrvatskoj. Otkrila je što misli o mogućnosti ublažavanja mjera i turističke sezone ovog ljeta.

Priznaje da su u Istri bili uplašeni kad su vidjeli stanje u Italiji jer su sa sjevernim regijama te zemlje poslovno i obiteljski povezani.

“Znali smo da je pitanje vremena kada će zaraženi doći u Istru, nažalost, dogodila su se dva velika događaja, sprovod i širenje zaraze u restoranu i tako je krenula epidemija u Istri, prve nas je pogodilo i zato smo nastojali uvesti mjere koje će dovesti do socijalne distance što prije. Kasnije smo imali ozbiljan posao u suzbijanju žarišta jer to je kao kada bacite kamenčić u more pa imate koncentrične krugove, nakon 14 dana otkrivate sljedeći krug i tako dalje. Pet dana smo bez novoboljelog, imamo 83 oboljela i dva smrtna slučaja”, rekla je Valić.

Virusu treba dulji zajednički kontakt

O mjerama olakšavanja i dalje ne želi govoriti, iako je epidemiološka situacija u Istri trenutno dobra. “Svi moramo biti skoncentrirani na mjere na snazi jer su one vrijedne, radi se o virusu koji je nov, nema lijeka ni cjepiva, ide zrakom, s jednog čovjeka na drugog, ulazi kroz oči, nos i usta, dakle kroz dišni sustav. Iskustvo svih zemalja pokazalo je da je jedini način da razmaknemo ljude, virusu treba dulji zajednički kontakt, znamo da je čovjek najzarazniji kada ima simptome bolesti i dva dana prije toga. Sve skupa je napravljeno da se virus proširio iz Kine po svijetu, neko vrijeme je prošlo kada je direktor WHO rekao da je u zabludi onaj koji misli da ga se to ne tiče. Ovo je dinamična situacija, iz dana u dan se mijenjala”, kaže Valić.

Grupiranje će i dalje predstavljati problem

Ne vjeruje da je virus pobijeđen u Istri već da je došlo do smirivanja teške situacije. Virus je, tvrdi, i dalje tu. “Zadnji slučajevi su ponovno od zaraženih iz inozemstva, dok god ljudi budu putovali, što je neizbježno, virus će se na ljudima kretati i dolazit će do osjetljivih osoba. Buduća će istraživanja pokazati što se događalo s populacijom, seorološka i virološka ispitivanja. Imate situacije da u jednoj obitelji jedna osoba zarazi sve, a drugoj nikada. Zašto je to tako još ne znamo, jedino sredstvo je i dalje držati razmaknute ljude, maske su korisne ako ih se može nabaviti. Imamo primjer da smo imali osobu koja je bila zaražena imala je masku i nije došlo do širenja virusa, zatim osobna higijena, to su elementarne stvari koje imamo jedine na raspolaganju dok ne dođe cjepivo. Sve situacije gdje su ljudi u većem broju na manjoj udaljenosti će i dalje predstavljati probleme”, rekla je Valić.

Kaže kako je prodor virusa u domove za starije i nemoćne bio očekivan. “Virus ne zna što je dom, bolnica, škola, sprovod ili restoran. Ako mu stvorimo uvjete on će procirkulirati. U domovima je rizična populacija, no netko mora doći raditi u takvu ustanovu. Ono što se može dodatno napraviti jest mjeriti temperaturu osoblju ujutro i na vrijeme otkriti ako je netko zaražen. Uvijek postoji mogućnost da netko donese virus”, objasnila je.

‘Ne možemo još normalno živjeti’

“Sve mjere koje smo provodili bile su u suradnji s nacionalnim stožerom, HZJZ svima je slao mjere, bez njih bio ovaj rad bio puno teži jer imamo stručnu podršku ekipe epidemiologa na čelu s doktorom Kaićem. Radimo na temelju njihovih uputa. Pojedini dijelovi imaju svoje specifičnosti, no Istra nije otok i dok se god ljudi kreću postoji mogućnost da netko novi unese virus. Ne možemo reći da smo riješili epidemiju i da možemo normalno živjeti.

To moramo riješiti u suradnji sa svima. Struka daje mjere, Stožer ih oblikuje u upute, a oni koji to provode u djelo su stanovnici. Tu je temeljna uloga medija ako precizno objašnjavate što se sada događa, kako taj virus ide, zašto moramo sjediti u kući… Nama se život preko noći preokrenuo. Bilo je teško prihvatiti da najednom više nema ničega, da samo ideš posao kuća, to je ozbiljna stvar koja nas je pogodila, mi to dobro održavamo, dolazi toplo vrijeme pa ćemo biti vani i razmaknutiji, no teško je predvidjeti hoće li biti manje zaraženih, živimo od dana do dana, to se mijenja na dnevnoj bazi i treba biti jako oprezan kod najava hoće li biti turizma, što će biti sutra”, upozorila je Valić.

Ne može zamisliti turističku sezonu

Kaže kako joj je turistička sezona uz epidemiološke mjere nezamisliva. “Meni osobno kao epidemiologu je to nezamislivo, toliko sam opterećena praćenjem ljudi koji ulaze u zemlju, koji možda dolaze zaraženi, stavljanje u izolaciju, detektiranjem njihovih kontakata i nevjerojatna mi je mogućnost da najednom dolazi autobus ili avion turista koji šetaju okolo. U ovom trenu jedno s drugim to neće ići”, zaključila je Valić.

Situaciju oko koronavirusa iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.