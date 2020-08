NAŠA EPIDEMIOLOGINJA O RUSKOM CJEPIVU: ‘Svoje dijete ne bih cijepila njime, Hrvatska ga neće koristiti’

‘Kad cjepivo bude sigurno, učinkovito, znanstveno dokazano, svakako ću i ja svoju djecu cijepiti’

Prvo registrirano cjepivo protiv koronavirusa u svijetu razvila je Rusija, točnije institut Gamaleya u Moskvi. Objava Rusa o cjepivu protiv Covida-19 odmah je digla prašinu među znanstvenicima i liječnicima u svijetu.

Rusko cjepivo dobilo je odobrenje tamošnjeg ministarstva zdravstva nakon manje od dva mjeseca testiranja na ljudima. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) vrlo je skeptična u vezi ovog cjepiva. Naime, cjepivo se ne nalazi na njihovoj listi šest cjepiva koja su došla do treće faze kliničkih ispitivanja.

Epidemiologinja: ‘Ne može se još govoriti o tome da je to cjepivo sigurno i učinkovito’

O prvom cjepivu protiv koronavirusa iz Rusije RTL je razgovarao s Dijanom Meyer, epidemiologinjom HZJZ-a.

“Rusko ministarstvo zdravlja je odobrilo to cjepivo, međutim nema znanstvenih dokaza za to cjepivo. Čak nije niti na listi Svjetske zdravstvene organizacije. Prema WHO-u cjepivo je trenutno u prvoj fazi kliničkih ispitivanja. Ta se ispitivanja sastoje od četiri faze, tek nakon treće faze cjepivo se može registrirati za širu uporabu. U prvoj fazi se koristi od 6 do 10 ili zdravih dobrovoljaca ili teško bolesnih ljudi. U ovom slučaju koliko je zasad poznato, cjepivo je primilo 67 osoba. To je puno premalo da donosimo bilo kakve zaključke, a kamoli da govorimo o nekakvoj sigurnosti i učinkovitosti za naše pacijente”, rekla je Mayer za RTL.

‘Svoju kćer ne bih cijepila tim cjepivom’

Epidemiologinja je odgovorila na pitanje može li Hrvatska početi koristiti to cjepivo. Meyer kaže da to ni slučajno nije opcija.

“Vrlo teško to ovako piše po medijima da bi oni počeli cjepivo koristiti u listopadu što mi je puno preoptimistično, nerealno jer se dobro zna koliko traje ispitivanje cjepiva. Oni su navodno u petom mjesecu počeli s kliničkim studijama, do 10. mjeseca to je skoro pa nemoguće. Hrvatska, gotovo sam sigurna, neće koristiti to cjepivo. Imam kćer, ja je sigurno ne bih cijepila tim cjepivom. Kad cjepivo bude sigurno, učinkovito, znanstveno dokazano, svakako ću i ja svoju djecu cijepiti”, rekla je.

‘S obzirom na to koliko turista ima, zadovoljni smo brojkama novooboljelih’

Dr. Meyer kako su zadovoljni brojkama novooboljelih s obzirom na turističku sezonu.

“Pa s obzirom na broj turista, moram priznati zadovoljni smo, ali smo jako zadovoljni i kako je epidemija pod kontrolom i evo te brojke su nam više manje slične. Nije zabilježen jedan veliki porast s obzirom na turističku sezonu, što je za očekivati. Ljudi dolaze, uđu s negativnim testom, ali to ne znači da za dva dana test neće biti pozitivan. Nisu oni došli namjerno da bi mi imali veći broj novooboljelih”, kazala je.

Apel mladima

Mladima je epidemiologinja uputila apel te poručila da ne idu u zatvorene prostore jer ima klubova na otvorenom.

“Problem su zatvoreni prostori, nepridržavanje epidemioloških mjera tamo. Apeliramo na mlade ‘ne idite u zatvorene prostore, ima klubova na otvorenom. Držite distancu od 1,5m minimalno’. Kad su ljudi u grupicama, društvo se može družiti zajedno, ali nemojte se miješati s ostalim skupinama. Dezinficirajte ruke, poštujte mjere i ako se pridržavate mjera olakšat ćete nam posao, bit će manje novooboljelih i imat ćemo jako dobru epidemiološku situaciju da i Hrvatska i dalje ostane sigurna za turiste”, zaključila je epidemiologinja Meyer za RTL.

