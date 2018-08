NAŠA DJECA SU PETA NAJDEBLJA U EUROPI: Država nakon šest godina konačno nešto kani i poduzeti

Nakon šest godina konačno se na razini države kreće u borbu protiv vodećeg uzroka smrtnosti u zemlji.

Kronične nezarazne bolesti uzrok su smrti gotovo devet od deset Hrvata. Među njih spada i pretilost, a rezultati za Hrvatsku su uistinu poražavajući. Početkom lipnja, u sklopu znanstvenog projekta STOP ( (Science and Technology in childhood Obesity Policy) pokazalo se kako je su naša djeca peta najdeblja u Europi. Ako se trenutni val dječje pretilosti ne zaustavi, u nekim će europskim državama do 2025. godine svaka treća odrasla osoba biti pretila.

Zbog alarmantne situacije, Ministarstvo zdravstva osmislilo sedmogodišnji akcijski plan kojim bi se takve bolesti sprječavalo i nadziralo. Jedan od ciljeva je zaustaviti porast debljine, i to aktivnostima koje će obuhvatiti baš sve dobne skupine – od djece do umirovljenika.

Akcijski plan još iz 2012.

Na razini države borba protiv debljine stala je s akcijskim planom iz 2012. godine. Dvije godine kasnije pisan je europski u kojem je Hrvatska sudjelovala.

Ove godine izrađen je prijedlog novog, ali za prevenciju i nadzor nad kroničnim nezaraznim bolestima. Kako doznajemo sve je spremno i čeka javnu raspravu. Jedan od devet ciljeva je borba protiv debljine.

“Provedbu Akcijskog plana pratit će i usmjeravati međuresorno povjerenstvo. Ministarstvo će u suradnji s HZJZ-om koordinirati izradu godišnjih izvješća o obavljenim aktivnostima i rezultatima koja se dostavljaju povjerenstvu i ministru zdravstva”, javljaju iz Ministarstva zdravstva o Akcijskom planu.

Do sada, sve na razini gradova i udruga

Do sada, sve je prepuštano nevladinim udrugama ili, rijetko, lokalnim zajednicama. Tako je i Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba koje je otvoreno u ožujku 2017. nastalo na inicijativu nevladinih organizacija.

“Sve je krenulo od udrugu za prevenciju prekomjerne težine i potporu gradskog ureda za Zdravstvo. Evo mi smo imali pilot projekt koji je vrlo uspješan, jer smo do sada u ovih godinu i pol imali skoro 1.300 savjetovanja”, rekla je za RTL Kristina Beljan, voditeljica Savjetovališta za prehranu grada Zagreba.