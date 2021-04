‘NAŠ PROSTOR JE UGROŽEN’; Oporba o problemu broj 1: ‘Demografska slika je iz zabrinjavajuće faze prešla u alarmantno stanje’

‘Imamo milijun i jedan problem u prostoru, no niti jednog vladajući ozbiljno ne priznaju’

Saborska opozicija u četvrtak je, raspravljajući o stanju u prostoru Hrvatske, izrazila nezadovoljstvo tim stanjem, a posebno je apostrofirala loše demografske trendove, HDZ pak podsjeća na sve što je poduzeto da se taj prostor sačuva.

“Rezultati nisu dobri, stanjem u prostoru nismo zadovoljni, po ovom izvješću sve grane gospodarstva imaju potencijal, ali i lošu sadašnjost i ne bolju prošlost”, izjavio je Franko Vidović (SDP) govoreći o Izvješću o stanju u prostoru Hrvatske od 2013. do 2019. godine.

Kaže i kako je demografska slika, “iz faze zabrinjavajuće, prešla u alarmantno stanje”. Od države koja je 1990. imala 4,8 milijuna stanovnika, došli smo na četiri milijuna, a po nekim izvorima i ispod, naveo je.

Grmoja: ‘Naš prostor ugrožen je iseljavanjem’

Prostor se najbolje štiti ljudima, a naš je ugrožen iseljavanjem, kaže Nikola Grmoja (Most). Nabrajajući zabrinjavajuće probleme, Bojan Glavašević (ZLB) ističe očigledno uništavanje obalnog pojasa, preizgrađenost parcela, činjenicu da takvu izgradnju ne prati nužna infrastruktura, što onda donosi i gospodarsku štetu.

Globalni je problem što se na prostor gleda isključivo kao na resurs koji se maksimalno eksploatira, bez da se gledaju posljedice, kaže zastupnik.

‘Stanje u prostoru Hrvatske je kaotično’

Stanje u našem prostoru je kaotično, ističe Katarina Nemet (IDS) koja upozorava kako se bespravna gradnja nastavlja i nakon provedene legalizacije. Gradi se na poljoprivrednom zemljištu, uz samo more, oni koji to žele spriječiti – gradovi i općine, nemaju alate za to, a država za to nije zainteresirana, ustvrdila je.

Upozorava i na primjere parcelizacija poljoprivrednog i šumskog zemljišta koji “prolaze ispod radara države”, a upravo je to, kaže, prvi korak koji vidi bespravnoj gradnji.

“Imamo milijun i jedan problem u prostoru, no niti jednog vladajući ozbiljno ne priznaju”, kaže Ružica Vukovac (DP), nezadovoljna da u Izvješću nema ozbiljnijih podatka o subjektima koji ugrožavaju prostor. Pritom spominje problem ispuštanje gnojnica u kanale što po Slavoniji rade tvrtke “predstavnice krupnog kapitala, obilato nagrađivane potporama”.

Takve stvari kod nas svakodnevica, da se OPG-ovac usudio učiti takvo što iselili bi ga iz rodnog mjesta, ustvrdila je. Oporba zamjera Vladi što im je poslala šestogodišnje, umjesto četverogodišnjeg izvještaja. Ovo izvješće obuhvaća rad triju vlada, a četvrta ga prezentira, primijetio je Vidović.

Bačić: ‘Zaštitili smo 37 posto prostora’

HDZ-ov Branko Bačić (HDZ) hvali samo Izvješće, ali i podsjeća da su donesena tri strateška dokumenta koja definiraju stanje u prostoru, to su strategije prostornog uređenja, zaštite okoliša i upravljanja državnom imovinom.

Odbacuje teze da se o prostoru ne vodi briga. Kroz projekt Nature, različitim stupnjevima, zaštitili smo 37 posto prostora, to ga čuva, ali kod ulaganja donosi više obveza, pa to možda usporava određene projekte, kazao je. Naglasio je kako je vrijeme da Vlada, čim prije, uputi državni plan prostornog razvoja, da se olakšaju brojne investicije.

Ministar Darko Horvat najavio je kako će “vrlo skoro” u javnu raspravu doći Nacionalni prostorni plan. Da bi vratili ili prizvali investitore, imamo preko 420 poduzetničkih oaza koje su potpuno infrastrukturno pripremljene, dodao je. Poručio je kako je kroz zaključke koji prate Izvješće dana „perspektiva kako potencijal koji imamo pretvoriti u nešto konkretno“.