NAŠ POZNATI FIZIČAR O POLEMICI OKO CIJEPLJENJA: ‘Da sam inteligentno sebično đubre svugdje bih pričao da je novo cjepivo opasno’

Prof. dr. Saša Ceci, poznati hrvatski fizičar komentirao je na Facebooku cijepljenje protiv koronavirusa i antivaksere, nakon što se pokazalo da se veliki broj liječnika ne želi cijepiti.

Pitao me frend s posla jučer na fejsu kako komentiram to da je četrdeset posto liječnika reklo da se oni ne bi cijepili protiv korone. Ne volim kad netko tako istrese podatak koji plaši ljude bez ikakvog konteksta, uvoda ili pojašnjenja. Naročito kad je taj netko znanstvenik. Svi nekako podrazumijevamo da znanstvenik, medicinar, stručnjak sam provjeri puno stvari prije nego što tako nešto ispali. Ako nas je korona dosad ičemu naučila, naučila nas je da tomu baš i nije uvijek tako.

No, bez obzira na to, pitanje je legitimno. Zaista su se zaredale vijesti o tome da britanski liječnici, a i neki u SAD-u, izjavljuju u značajnijim brojevima da se oni ne bi cijepili. Kad tako nešto izjavi jedan čovjek, liječnik ili znanstvenik, možemo analizirati njegove konkretne argumenti kao i njegovu moguću motivaciju. Kad to izjavi cijela grupa, stvari postanu bitno kompliciranije. A samim tim i više zastrašujuće”, napisao je Ceci.

Paranoja umjesto kritičkog mišljenja

“Sjetilo me to na priču novinarke koja je vjerojatno najviše napravila da se u RH proširi antivakserski pokret. Razgovarao sam s njom u jednoj dosta opuštenoj prilici i pitao je zašto je ona toliko jako uvjerena da postoji neki prikriveni problem s cjepivima. Odgovorila mi je da ima prijatelje, bračni par liječnika, i da su joj oni rekli. Kakvih liječnika? Opće prakse. I što su joj rekli? Da im farmaceutske kompanije plaćaju studijska putovanja da bi izdavali njihove lijekove umjesto onih od konkurencije. I to je razlog da postoji neki problem s cjepivima? Ne, ali… da, jer ako to rade, a to nije OK, i nitko ih u tome ne sprječava, onda sigurno rade i puno gore stvari.

Pokušao sam joj reći da su i lijek A i konkurencijin lijek B oba lijekovi i da oba liječe ljude od bolesti koje imaju, i da to nije isto kao da im netko plaća da prepisuju lijek C koji ne samo da ne liječi tu bolest, nego bi za njih bio otrov. Izazivao autizam. Nešto. Jer to je glavna teza antivaksera. Badava. Pokušao sam reći i da iako i ja mislim da nije OK da liječnicima privatne kompanije plaćaju stručno usavršavanje, činjenica je da to ne dobivaju od države. Pa iako je to lošije, ipak je bolje da to dobiju igdje, nego nigdje. Badava i dalje.

A to što ona smatra da ako netko malo krši zakon ili pravila ili to što mi očekujemo od njega, automatski znači da jako krši zakon ili pravila ili to što očekujemo od njega – to nije kritičko razmišljanje i pronicljivo zaključivanje, nego – paranoja. Nisam joj to na kraju rekao. Možda sam trebao. Ali nisam vidio kako bi pomoglo”, piše Ceci.

O glasniku Hrvatske liječnike komore

“Sjetim se tada i situacije kad je najpoznatija antivakserica među liječnicima pisala u glasniku Hrvatske liječničke komore. Svoju paranoju izlijevala je u listu koji čitaju svi liječnici. A paranoje, loše vijesti, nesreće su stvari koje nas neodoljivo privlače. I ostavljaju trajan trag u nama. Ostavljaju osjećaj da ima tu i nešto više. Nešto opasnije. Nešto zlokobnije. Kako je moguće da je uredništvo tog lista, sve ugledna znanstvena i medicinska imena, dopuštalo da im list postane pano paranoidnih ispada i teorija zavjera? Pa, ako nas je korona ičemu naučila… jelda?

Je li tako nešto razlog za onaj ogroman postotak medicinara koji odbija ova nova cjepiva? Siguran sam da ovakvih likova ima i u njihovim zemljama. Ali stvarno nemam pojma. Za liječnike iz Ujedinjenog Kraljevstva stvar mi je donekle i razumljiva. Kod njih je cijepljenje krenulo prije kraja testiranja. Razumno mi je da je dio liječnika tamo protiv cijepljenja. Kod Amerikanaca, cijepljenje i korona su manje znanost i medicina, a više svjetonazor i politika. I sad, iako Trump navodno nije protiv ovog konkretnog cjepiva, njegovi teoretičari zavjera već dugo rade paranoju oko abortiranih embrija. Da, u cjepivima. Normalno da ih nema. Govoriti im to isto je badava. Kao i ovima našima.

Nakon tolikih s*anja, politika i budalaština, normalno je da se ljudi prepadnu. Pa i liječnici. Ima ona bljak izreka da kad se jedna budala po*ere u bunar, sto mudrih to ne može očistiti. Da stvar bude blesavija, gotovo isti efekt se postiže bez da to budala napravi – dovoljno je da svima kaže da je to napravila.

Joj, opet sam udavio. OK, ovo je za kraj. Pitao me drugi frend smatram li da bi zbog tolikog odbijanja cjepivo trebalo biti obavezno. Rekao sam da kad bih ja odlučivao o tome, i da je ovo sve neka kompjuterska igra u kojoj dobrobit mog naroda donosi neke bodove, da bih organizirao vojsku da cijepi ljude. Međutim, ovo nije igra. Nisam mu rekao što bih ja napravio, ali sam mu rekao što bih napravio da sam inteligentno sebično đubre. Da sam inteligentno sebično đubre svugdje bih pričao da je novo cjepivo opasno. Da je bolje da se ljudi ne cijepe. Zašto? Zato što neće odmah biti dovoljno cjepiva za sve. Ovako će za mene odmah biti i ja ću se odmah cijepiti”, napisao je Ceci.

