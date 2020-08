NAŠ POLUOTOK POSTIGAO JE OGROMAN TURISTIČKI USPJEH: Pogledajte današnje brojke i one od lani – ovo nitko nije očekivao

Središnja Istra uz kombinaciju outdoor aktivnosti, bogate enogastronomske ponude te brojnih prirodnih i kulturno povijesnih atrakcija, a sve bez velikih gužvi, nudi kvalitetne sadržaje bez potrebe za kontaktima

Istra je gotovo dosegla prošlogodišnji turistički promet – od 1. do 20. kolovoza u toj je županiji ostvarno 62.339 noćenja, tek šest posto manje nego prošle godine. Turisti su se prije svega odmarali u vilama i kućama za odmor s bazenima.

Kao poseban hit pokazale su se kvalitetne, luksuznije kuće na osami. U kolovozu je u unutrašnjosti Isstre bilo 18 posto više Nijemaca nego lani. Iza njih slijede domaći, a nakon Hrvata, najviše se u Istri odmaralo Austrijanaca, Belgijanaca, Nizozemaca i Poljaka. Ostajali su prosječno po tjedan dana.

Turisti traže autentičnost i osamu

“Središnja Istra, središnji je dio našeg poluotoka, u kojem je tradicija i dalje dio svakodnevice, a upravo toj izvornosti, autentičnosti teže i prepoznaju je sve brojniji gosti. Također, naši smještajni kapaciteti većim dijelom su kuće za odmor, najčešće dislocirane, odnosno na osami te gostima nude apsolutnu privatnost i izolaciju. Upravo su one i ove godine hit središnje Istre, a i šire naravno. Središnja Istra uz kombinaciju outdoor aktivnosti, bogate enogastronomske ponude te brojnih prirodnih i kulturno povijesnih atrakcija, a sve bez velikih gužvi, nudi kvalitetne sadržaje bez potrebe za kontaktima, ukoliko gost to ne želi. A to je ono što je ove godine u fokusu velikog broja gostiju, izbjegavanje gužvi, a opet opušteno uživanje u godišnjem odmoru”, rekla je za Jutarnji direktorica Turističke zajednice središnje Istre Sanja Kantaruti.

Ovaj je dio Istre ostvario 21.417 dolazaka, 30 posto manje nego lani. Kakav će biti rujan nitko se ne usudi prognozirati jer neki dobivaju otkaze rezervacije, dok drugi primaju nove bukinge.

Situacija se mijenja iz dana u dan

“Za sada nemamo saznanja o masovnijim otkazivanjima, no situacija se mijenja iz dana u dan i nije zahvalno o tome govoriti. Svakako se nadamo najboljem ishodu za naše područje, a to je da otkazivanja neće biti ili da će ih biti minimalno”, rekla je Kantaruti koja smatra kako će veći dio iznajmljivača i turističkih radnika ipak uspjeti preživjeti zimu.

“To naravno ovisi o svakom dioniku u turizmu zasebno, o realiziranim ulaganjima, kreditnim zaduženjima te naravno razlici navedenog u odnosu na ostvarenu zaradu. Naši su se članovi prilagodili situaciji vrlo brzo i vrlo temeljito te vjerujemo da će spremno dočekati iduću sezonu”, zaključila je.