MOST KOJI JE DUŽI I OD PELJEŠKOG VEĆ GODINAMA STOJI SKORO GOTOV: Čak i kada ga završe neće voditi baš nikud, no to nije najveći paradoks

HAC se dugo spori s izvođačima, i sada je konačno voljan platiti. No u međuvremenu nema više kome jer su otišli u stečaj

“Ima još posla u sljedećih dvadesetak dana, ali to je prije svega nanošenje antikorozivne zaštite te uređenje deponija na gradilištu”, rekao je za Glas Slavonije Robert Španović, glavni inženjer gradilišta. Prije više od dvije godine.

HRVATSKI APSURDI: Potrošili milijardu kuna da bi izgradili velebni most do kojeg se ne može doći i koji ne vodi nikamo!

Skoro gotov već 2016.

Ugovor za gradnju mosta Drava na dionici autoceste Osijek – Beli Manastir na koridoru Vc, vrijedan gotovo milijardu kuna, potpisan je još 2009., a radovi na gradnji tog mosta, koji je 40-ak metara duži od budućeg Pelješkog mosta, službeno su počeli tek 2011. kad su Hrvatske autoceste kreditom osigurale sredstva za tu investiciju.

Rok za dovršetak radova bio je 30 mjeseci, odnosno prosinac 2013. Radovi koje su izvodili Viadukt, Osijek-Koteks, Konstruktor-inženjering, Skladgradnja i Hidroelektra Niskogradnja su kasnili, no ipak, te 2016. most je bio 99,7 posto gotov. I onda je sve stalo zbog spora izvođača radova i HAC-a.

Prebijanje dugova kaznama za kašnjenje

Točnije, izvođači su tražili dodatnih 202,1 milijun kuna, i nisu pristali nastaviti s radovimo dok ih ne dobe. o Vijeće za rješavanje sporova, koje je bilo definirano u ugovoru o gradnji, a koje čine neovisni stručnjaci, priznalo je 107,9 milijuna kuna tih troškova. HAC je pak na osnovi toga priznao 94,1 milijun kuna. Od toga, autoceste se platile 22,6 milijuna kuna.

Obzirom da su izvođačima obračunali i kaznu za kašenje s radovima od 48,2 milijuna, HAC-u je ostalo za platiti još 22,2 milijuna kuna. HAC je spreman i to podmiriti kako bi se most konačno završio. Ističu, da su na mostu dosad izvedeni radovi vrijedni 826 milijuna kuna, a da je u onih 71,4 milijuna kuna koji nisu plaćeni i indirektni troškovi izvođača nastali ne njihovom krivicom, kad je, primjerice, vodostaj Drave bio visok pa nisu mogli raditi.

Nemaju više kome platiti

No najveći je problem što, pojednostavljeno, HAC nema kome više platiti., otovo sve tvrtke iz udruge koja je gradila most završile u stečaju ili su pred njegovim proglašenjem. Viadukt je tako već u stečaju, propali Konstruktor se povukao iz te udruge još 2012., a za Hidroelektru Niskogradnju i Skladgradnju podneseni su prijedlozi za pokretanje stečajnoj postupka. U HAC-u kažu da su predstavnici izvođača radova načelno prihvatili ponuđeni iznos, no problem je u provedbi prihvaćanja sporazuma jer u nekim tvrtkama sad o tome odlučuje odbor vjerovnika.

Večernji pak doznaje da je HAC odlučio pokazati mišiće te će ovaj tjedan poslati dopis u kojem će izvođačima zaprijetiti raskidanjem ugovora. Točnije, dati će im dva tjedna da prihvate sporazum i počnu za završetkom radova. Ako ga odbiju, HAC će raskinuti ugovor ili naplatiti ugovornu kaznu te rapisati natječaj za preostale radove vrijedne tri milijuna kuna.

‘Bit će super za građevinske kamione’

No čak i jerdnog dana kada se most konačno završi i dobije uporabnu dozvolu, nitko ga neće moći koristi jer nema ceste ni do ni od njega. zbog financijske krize i zastoja u financiranju cestogradnje, kasni se i s izgradnjom dionice autoceste od Osijeka do Belog Manastira. No u HAC-u kažu da će uskoro raspisati natječaj za gradnju te 17,5 kilometara duge dionice koja bi trebala biti gotova do 2020.

Što se tiče pet kilometara autoceste od mosta do mađarske granice, u HAC-u kažu da se još rješavaju tehnički detalji spoja s Mađarskom.

Ipak u HAC-u tvrde da će most biti itekako koristan. Najduži most u RH, po mnogima i jedan od najljepših, sa svojih šest traka tako će služiti za građevinarske kamione, jer kako kažu, u HAC-u, dobro će doći za pristup gradilištima na tim trasama jer bi inače morali ići 30-ak kilometara obilazno.