NAŠ MATEMATIČAR DOBIO PODRŠKU: Raskrinkao je američku prognozu o ogromnom broju mrtvih od Covida u Hrvatskoj

Za svoje objašnjenje, hrvatski poduzetnik i matematičar Nenad Bakić dobio je podršku vrhunskog stručnjaka za matematičke modele i projekcije Michaela Levitta, dobitnika Nobelove nagrade 2013. godine

Hrvatski poduzetnik i matematičar Nenad Bakić upustio se preko Twittera u raspravu s University of Washington oko njihove nedavne šokantne prognoze da će do konca rujna u Hrvatskoj 1500 ljudi umrijeti od zaraze koronavirusom. Bakić je serijom tweetova obrazložio kako s modelom i podacima University of Washington nešto nije u redu.

POZNATI PODUZETNIK USPOREDIO PODATKE O PROKUŽENOSTI: ‘Ako je ovo istina, znači da je wuhanska korona-free metoda posve promašena’

Nobelovac koji žestoko kritizira politiku ‘lockdowna’

Za svoje objašnjenje dobio je podršku vrhunskog stručnjaka za matematičke modele i projekcije Michaela Levitta, dobitnika Nobelove nagrade 2013. godine. Levitt se od izbijanja pandemije bolesti Covid-19 neprestano bavi analizama i projekcijama očekivanog kretanja broja zaraženih i umrlih.

Levitt je jedan od znanstvenika koji je od početka izbijanja pandemije kritizirao politiku “lockdowna” te objašnjavao kako kod pandemije SARS-CoV-2 virusa ne gledamo eksponencijalni rast. Usto je vrlo precizno predviđao usporavanje rasta broja oboljelih, praćen usporavanjem pa padom broja zaraženih, piše Jutarnji list.

GENETIČAR O UTJECAJU COVIDA-19 NA ZARAŽENE: ‘Nitko ne može reći suprotno!’; Komentirao i famoznu projekciju o 1500 mrtvih

1/ Calling @IHME_UW to correct GIGO model for Croatia which, using wrong inputs and unclear algorithms produces ludicrous projections and compromises trust in the integritiy of the whole project @MLevitt_NP2013 — Nenad Bakic (@nbakic) July 2, 2020

Za to bi Hrvatska trebala imati 13,6 milijuna stanovnika

“Pozivam IHMU (Institue of Health Metrics) UW (University of Washington) da ispravi GIGO model za Hrvatsku koji koristi krive inpute te nejasne algoritme producirajući ridikulozne projekcije te dovodi u pitanje integritet cijelog projekta”, napisao je Bakić pojasnivši kako model koji predviđa 1500 mrtvih u Hrvatskoj do konca rujna najavljuje rast od 14 puta ili 11 odnosno 5 puta više nego u susjednoj Srbiji i BiH, gdje je epidemiološka situacija puno lošija.

Bakić tvrdi kako je prema zadnjim podacima zaraženost (seroprevalencija) u Hrvatskoj oko 2 posto, što implicira stopu smrtnosti zaraženih (IFR – infected fatality rate) od 0,125 posto. Hrvatska bi prema toj računici trebala imati 13,6 milijuna stanovnika kako bi se ostvarile prognoze tzv. GIGO modela koji je zastrašio Hrvatsku.

DER SPIEGEL O EPIDEMIJI KORONE U HRVATSKOJ I SUSJEDSTVU: ‘Prvog vala nije niti bilo, virus im dolazi sa zakašnjenjem. Ovo je razlog…’

‘Modelari bi trebali provjeravati rezultate’

Bakić upozorava kako su američki stručnjaci u taj model ubacili neke čudne podatke. Primjerice, zadnje koje su uzeli u obzir su od 20. lipnja kada je bilo 107 umrlih od Covida-19, a taj se broj zadržao još sedam dana. U prethodnih 20 dana bile su četiri smrti. Niti jedno matematičko ‘izglađivanje’ podataka nije moglo dovesti do brojke 125 (uvrštene u model), ako je stvarna brojka bila 107.

Na koncu je Bakić ustvrdio da bi prema spornom modelu na dan 2. srpnja Hrvatska trebala imati 140 umrlih, što je daleko od istine te poručio da sijanje“ kvazi-eksponencijalnog modela rasta s krivim podacima može proizvesti bilo kakve rezultate te bi modelari trebali provjeravati rezultate”.

5/ Reverse calculation from that IFR and 17,000 victims implies – if ALL inhabitants infected – Croatia needs to have 13.6 m. citizens, and it has only 4 m. — Nenad Bakic (@nbakic) July 2, 2020

Levitt svojim grafikonima dao za pravo Bakiću

Nakon što je iznio svoje protuargumente, na Bakićeve je tweetove odgovorio i Nobelovac Michael Levitt ustvrdivši da je doista teško vjerovati onome što nudi IHME UW. Dajući za pravo Bakiću, ponudio je svoje grafikone koji su projicirali broj zaraženih i umrlih od Covida-19 u Hrvatskoj te ustvrdio kako je situacija u Hrvatskoj prema tim izračunima blaga i pod kontrolom.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.