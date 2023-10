U ponedjeljak je održana ceremonija primopredaje prvog borbenog aviona Rafale Hrvatskoj, a euforiju oko nabave tih zrakoplova prokomentirao je Ivan Selak, umirovljeni vojni pilot za N1. Vrijednost 12 borbenih zrakoplova stajat će Hrvatsku 1,18 milijardi eura.

Umirovljeni vojni pilot uopće nije euforičan, kazao je, te ne misli da je to stvaranje nove povijesti jer "nije povijesna odluka primiti ili predati avion. Tako da, spustimo loptu na zemlju i počnimo ozbiljno o tome razmišljati".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Proces nabave je prvo bio promašen, a potom i kasnio. Nabava borbenog aviona nije jednostavna. Djelomično sam sudjelovao u prvom povjerenstvu, kad je trebala biti realizirana nabava F-16. Iskreno, bio sam samo na prvom povjerenstvu i izrazio sam negativno mišljenje, nakon čega više nisam bio pozvan. Moram biti i afirmativan, ova Vlada je donijela dobru odluku, ovo je vrhunski avion. No, svi borbeni zrakoplovi četvrte ili četvrte plus generacije su vrhunski. Samo, ono što ide uz ovakvu nabavu jest biti svjestan mogućnosti i kvalitete. Problem koji ćemo imati jest da ga nećemo koristiti u obujmu u kojem ga moramo koristiti da bi bio isplativ. Moramo pripremiti porezne obveznike da će održavanje i korištenje tog zrakoplova biti enormno. Predsjednik nije bio u pravu, nećemo ga koristiti u kontroli zračnog prostora, već u zaštiti zračnog prostora", objasnio je Selak.

'Nakon toga? Problemi. I toga se bojim.'

Baš to, bit će skupo jer su potrebnu ljudi, logistika i nabava. Ovi zrakoplovi nisu novi, naglasio je umirovljeni vojni pilot.

"Pretpostavljam da je to period u kojem se garantira da će sve biti u redu s njima i Francuzi će preuzeti na sebe ako nešto ne bude ispravno. Nakon toga? Problemi. I toga se bojim. Kad smo radili tu nabavu, žao mi je što nismo išli drugim putem. Smeta mi što nam Francuz prodaje, a Francuz Zvonimir Frka-Petešić, s druge strane, kupuje. Ono što sam htio prije nekoliko godina, ako to već mora biti Francuska, da se kupi Mirage 2000-5, na kojem se i Francuzi obučavaju, pa da onda vidimo. Bio bi daleko jeftiniji i nakon toga bismo utvrdili jesmo li za zrakoplov četvrte plus generacije ili nismo", kazao je Selak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zamislite to ovako, trkaća ekipa vozi Golf 2 i domogne se novca pa kupi F1 bolid. Može li to? Može. Ali, može li voziti utrke formule 1? Ne. Kreni s F2, F3 i kad vidiš da možeš, onda kreni dalje. To bi bio put”, objasnio je umirovljeni vojni pilot.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glavno pitanje je zašto se nije napravila infrastruktura za Rafale, a Ivan Selak kazao je da "kad imaš borbeni avion, onda se ponašaj prema njemu kao ratnom avionu".

"Bez ikakve arogancije, pilotima će biti najlakše. Nakon aviona koji je toliko star i nezgodan za upravljanje, prelazite na toliko suvremen i dobar avion, koji vas senzorima upozorava na sve opasnosti, daje vam toliko optimalnih rješenja da samo morate promijeniti sklop. Teško će biti onima u održavanju. Bojim se da ćemo morati Francuze itekako i dalje plaćati u višem stupnju održavanja. Trebamo inženjere i tehničare, a oni su skupi. Uz to, teže ih je zadržati u Hrvatskoj jer su plaće premale i jer ih se tjera da budu portiri. Platite ih, neka rade svoj posao”, zaključio je umirovljeni pilot Ivan Selak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović o Rafaleima: 'Ovo je skupo plaćeno i koštat će nas, ali bolje imati nego nemati. Stvar je prestiža'