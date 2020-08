NAŠ GRAD NA JADRANU TRESE ‘ZLATNA GROZNICA’; Na otkup donose zlatne zube pokojnika, prstenje s vjenčanja: ‘Ima tužnih priča…’

‘Paralelno s pojavom pandemije koronavirusa, povećala se cijena zlata pa u drugom valu otkupa imamo duplo više klijenata nego lani’

Davor Žica, direktor marketinga “Auro Domusa”, otkrio je za Slobodnu Dalmaciju da Makarani na otkup donose i zlatni zubi, a rastavljeni bračni parovi znaju zajedno doći kako bi prodali vjenčano prstenje i podijelili novac. Žic tvrdi da u načelu u poslovnice za otkup zlata dolaze ljudi srednjih godina, od 35 do 55, a drugi veliki val otkupa pojavio se baš usred pandemije koronavirusa.

“Bude tu i tužnih priča, umirovljeničkih, ali i priča zaposlenih ljudi koji dolaze u poslovnicu prodati nakit kako bi uspjeli platiti režije ili ratu kredita. Paralelno s pojavom pandemije koronavirusa, povećala se cijena zlata pa u drugom valu otkupa imamo duplo više klijenata nego lani”, rekao je Žic.

Dodao je da je na prvome mjestu Dalmacija, u kojoj je korona kriva za sve, pa tako i za nestašicu novca. Tu vrijedi ono pravilo “što južnije, to tužnije”, a broj klijenata porastao je i u Dubrovniku.

Zubno zlato ima visoku čistoću

“Sada nam na otkup donose zubno zlato pokojnika koje ima veliki udio zlata te zlatne limove koji se koriste u proizvodnji zubi, a koji imaju vrlo visoku čistoću zlata. Normalno, na otkup nam donose prstenje, narukvice, ogrlice i ostali nakit i u prosjeku ljudi po jednoj transkaciji dobiju 1200 ili 2400 kuna”, kaže Žic.

Klijenti su počeli donositi 18-karatno zlato iz 1980-ih godina, kada se kupovalo na kilograme te je tada gram koštao 12 maraka, a sada 55 eura pa se prilikom otkupa može dobiti i do deset tisuća kuna.

“Nekada se naši djelatnici osjećaju kao bračni savjetnici pa smo prije par godina imali slučaj da nam je mlada donijela na otkup prsten s vjenčanja na kojemu je bio ugraviran datum vjenčanja, a od vjenčanja do donošenja na otkup prošlo je tek tjedan dana. Imamo i situacije da nam dođu bivši supružnici nakon rastave i donesu na otkup prstenje, a novac međusobno podijele”, kaže Žic.

Makarska puna zlata

Otkrio je da klijenti donose na otkup i zlatne poluge, pri čemu kilogram poluge košta 400 tisuća kuna. Donose im doista svašta, od zlatnog nakita s krštenja do bijelog zlata koje su pronašli doma ili su ga naslijedili, pa sve do srebrnog pribora za jelo.

“U Makarskoj nam, kao i u drugim gradovima, ljudi na otkup donose zlato i tri do četiri puta godišnje, a riječ je o ljudima od 20 do 80 godina, ali makarsku poslovnicu najviše posjećuju zaposleni ljudi od 40 do 50 godina kojima, uz plaću, treba još malo novca sa strane. Tu i tamo naiđe neki klijent kojemu je novac potreban za plaćanje računa, ali može se reći da je Makarska puna zlata jer Makarani posebno nakon korone donose puno veće količine zlata, za razliku od prije, kako bi popravili budžet dok ne zarade novac od iznajmljivanja apartmana. I kažu da kod kuće imaju još dosta zlata i da će ga opet donijeti na otkup”, rekao je Žic za Slobodnu Dalmaciju.