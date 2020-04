NAŠ EPIDEMIOLOG OBJASNIO ZAŠTO JE COVID-19 OPASNIJI OD GRIPE: ‘Na taj virus dosad se nije obraćala pažnja, a onda je mutirao…’

Virus koji danas hara svijetom nastao je iz respiratornog virusa na kojeg se nikad nije obraćala pažnja jer je ranije izazivao blage simptome

“Ma to je kao obična gripa”, “Zašto nas maltretirate svojim lažima” – često se može pročitati ispod članaka vezanih uz opasnosti koje koronavirus nosi. Portal SiB je osječkog epidemiologa Karla Kožula upitao za objašnjenje što je točno koronavirus i zašto je COVID 19 znatno opasniji od gripe.

“Prošle godine imali smo 419 zabilježenih slučajeva obične gripe u našoj županiji i jedna osoba je umrla”, rekao je Kožul, epidemiolog koji sudjeluje u radu Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.

‘Gripa nam je poznata bolest’

Ove godine ta je brojka znatno veća kad je u pitanju broj oboljelih pa ih je tako oboljelih čak 2580, a niti jedna osoba nije preminula. Za isto vrijeme, u 2020. godini u Osijeku je stotinjak oboljelih i čak petero preminulih osoba.

“Mi oboljele od gripe cijepimo, gripa je nama poznata bolest, mi znamo i imamo kvalitetno cjepivo, ljudi su postali znatno pametniji i ljudi se cijepe protiv gripe. Gripa je virusna bolest i možemo je relativno dobro suzbiti cijepljenjem. Virus gripe ima jednu nezgodnu osobnost, a to je mogućnost mutacije. Kad se to dogodi, dogode se velike pandemije”, rekao je Kožul.

Tako se primjerice nakon Prvog svjetskog rata pojavila gripa, za koju tada nije bilo lijekova, i pobila je više ljudi nego sami rat. Takvih slučajeva u povijesti je bilo više.

Koronavirus nije nov, ali dosad nije bio opasan

Virus koji danas hara svijetom nastao je iz respiratornog virusa na kojeg se nikad nije obraćala pozornost jer je ranije izazivao blage simptome.

“No, dogodila se mutacija i danas izaziva ovako teške bolesti i ovako teške posljedice. Znanost nikad za njega nije razvijala cjepiva i lijekove i zato danas imamo ovakav problem i zato tražimo ovakve mjere protiv njega. Priroda se bori, virus je živa materija i on traži nešto gdje može preživjeti”, rekao je Kožul i aludirao kako virus živi na ljudima.

Na ovu temu govorio je i župan OBŽ Ivan Anušić na kraju redovite konferencije za medije Stožera civilne zaštite OBŽ-a.

“Kada čitamo komentare dobivamo upite kako su mjere stroge i da ne smijemo to tako raditi i da moramo pustiti ljude da normalno funkcioniraju”, rekao je Anušić i citirao one koji govore kako su ljudi koji su umrli već imali dovoljno godina i naglasio kako je to potpuno pogrešan način razmišljanja.

‘Nije ključan broj ljudi koji će umrijeti’

“U ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo nije ključan broj ljudi koji će umrijeti. Ključno je kako će naš zdravstveni sustav izdržati eksplozivan broj zaraženih”, rekao je Anušić i dodao kako on trenutačno dobro funkcionira uz velike napore i kako bi bilo nemoguće izdržati ako se ne pridržavamo mjera.

Tada bismo, kako je naglasio, mogli imati slučaj kao u Italiji i Španjolskoj.

“Zahvaljujem se svima koji se pridržavaju mjera. Mi ćemo sve napraviti zajedno sa strukom i molim vas da se pridržavamo svega”, rekao je Anušić i izrazio nadu kako će rezultati koje danas imamo, a oni su odlični, takvi i ostati.

Ponovo je apelirano na sve da surađuju na način kao i do sada i da svi ostanu u svojim kućama i ne izlaze nepotrebno i izlažu sebe i druge opasnosti od zaraze.

