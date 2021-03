NARUGALI SU SE HRVATSKOJ: Jedan je Mamić već realizirao svoj plan, drugi se ipak smilovao državi. Odvjetnik objašnjava zašto je ovo moguće

Jedini način da se spriječi napuštanje Hrvatske ljudima koji čekaju ili imaju presudu jest da im se izda mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta, ukoliko postoji sumnja da bi netko na taj način mogao pokušati izbjeći kazneni progon, pojašnjava za Net.hr odvjetnik Anto Nobilo

Vrhovni je sud polovicom ožujka zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama, između ostalih, pravomoćno osudio Zorana Mamića na četiri godine i osam mjeseci zatvora. I dok je njegov brat Zdravko, koji je istom presudom dobio šest i pol godina, već neko vrijeme u Bosni i Hercegovini, on je cijelo vrijeme boravio u Zagrebu. Naime, istoga je dana podnio ostavku na mjestu trenera prve momčadi i sportskog direktora te se povukao i s dužnosti u Hrvatskom nogometnom savezu.

No, u utorak je i Mamić mlađi prešao granicu s Bosnom i Hercegovinom u Slavonskom Brodu. Njegov je brat u susjednu državu, podsjetimo, pobjegao dan prije nepravomoćne presude Županijskog suda u Osijeku zbog istog kaznenog djela. To se dogodilo 5. lipnja 2018. Otada je on nedostupan domaćem pravosuđu, a bosansko-hercegovački sudovi odbili su ga izručiti Hrvatskoj. Iako je postojala bojazan da će i Zoran ići bratovim stopama, on se u srijedu ujutro ipak vratio u Hrvatsku.

Kako je mogao napustiti Hrvatsku?

Njegovi odvjetnici, pa i on sam, tvrde da neće izbjegavati odsluženje kazne u Hrvatskoj. No, pitanje je kako je moguće da optuženici te nepravomoćni i pravomoćni osuđenici mogu slobodno prelaziti granicu kada i kako im se prohtije, prije i nakon izricanja presude, čak i prije odlaska u zatvor? Odvjetnik Anto Nobilo za Net.hr objašnjava kako domaći propisi to dozvoljavaju u pojedinim situacijama.

“Pošto je on pravomoćno kažnjen s četiri godine i osam mjeseci, a ne pet godina, nije mu automatski određen pritvor. Zbog toga u ovom međuvremenu, od pravomoćne presude pa do trenutka dok dobije poziv da se javi sucu izvršenja koji će ga uputiti u nadležni zatvor na izdržavanje kazne, on može slobodno putovati, nema nikakve zabrane”, pojašnjava Nobilo.

Problem s dvojnim državljanstvom

Poznati odvjetnik, koji iza sebe ima mnogo najtežih sudskih sporova, tvrdi kako je upravo ta zakonska odredba sporna i trebalo bi ju mijenjati. Posebno ga brinu osobe s dvojnim državljanstvom. Treba naglasiti kako braća Mamić uz hrvatsko, imaju i bosansko-hercegovačko državljanstvo, što može dovesti do zloupotrebe, odnosno, kako objašnjava Nobilo, efikasnog izbjegavanja kaznenog progona.

“Jedini način da se to spriječi je da se, prilikom izricanja presude ljudima za koje postoji sumnja da bi mogli napustiti Hrvatsku i na efikasan način izbjeći kazneni progon, izda mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta. U tom slučaju ta mjera opreza bi mogla biti registrirana na svakom graničnom prijelazu i onda čovjek, čak i da ide legalno, ne bi mogao prijeći granicu”, kaže Nobilo.

No, granica Hrvatske i BiH vanjska je granica Europske unije. Nju su nedavno prešli i osumnjičenici u aferi Vjetroelektrane, Milenko Bašić i Dragan Stipić te, unatoč tome što je za njima bila raspisana tjeralica, ali i pravomoćno dozvoljeno izručenje, neometano došli do Zagreba gdje su se predali policiji. Čini se kako je Europska unija pri procesu primanja Hrvatske u Schengenski režim zažmirila na jedno oko po tom pitanju. Odvjetnik Nobilo tvrdi da je tu granicu izuzetno teško pokriti, jer je zahtjevna i duga, a česti su i ilegalni ulasci u zemlju. Uz to, podsjeća, postoji i mnoštvo malih graničnih prijelaza kojima se služi lokalno stanovništvo, što dodatno otežava nadzor.

Rezervat u BiH

U slučaju Zorana Mamića postavlja se i drugo pitanje. Zašto mu odmah nije uručen poziv za izdržavanje kazne? Odvjetnik Nobilo tvrdi da to ovisi o situaciji u domaćim zatvorima, koja je ionako poremećena pandemijom koronavirusa.

“Jedno vrijeme zbog covida nisu zvali na izdržavanje kazne, osim u pojedinim slučajevima pritvora, pa bi se iz pritvora išlo na izdržavanje kazne. Nastojao se smanjiti broj zatvorenika zbog koronasituacije”, kaže Nobilo i dodaje da će unutar nekoliko mjeseci Zoranu Mamiću doći poziv za idržavanje kazne. Smatra i kako je Zoranu Mamiću, zbog prirode njegovog posla puno bolje da odsluži kaznu što prije u Hrvatskoj, nego da ode “u rezervat BiH”, jer u tom slučaju više neće moći ući niti u jednu zemlju, a kamoli nešto raditi.

No, ako se odluči na takav potez kada mu stigne poziv za odsluženje kazne i on će postati bjegunac od domaćeg pravosuđa. Nobilo ističe kako Hrvatska, čak i u tom slučaju ima alate za slanje mlađeg brata Mamić u zatvor.

“Ako mu je poznata adresa i zna se da je u BiH, onda Hrvatska ima mogućnost poslati presudu na izvršenje u BiH i onda bi tamošnji sudovi u jednom skraćenom postupku morali utvrditi je li to za što je osuđen kazneno djelo i je li to u skladu s njihovim pravnim sustavom. Ako jest, on bi izdržavao kaznu u BiH, jer imamo sporazum o izvršenju kaznenih sankcija”, poručio je odvjetnik.

Procedura odlaska u zatvor, pojasnio je Nobilo, sastoji se od toga da se osuđenik na točno određen datum mora javiti sucu izvršitelju, koji bi ga, s obzirom na veličinu kazne i druge faktore, trebao uputiti u neki od zatvora. Istaknuo je da Mamić može tražiti odgodu izvršenja dva puta i to samo zato ako se radi o poslovima koje neizbježno mora dovršiti. Različita je to situacija od one, primjerice Tomislava Horvatinčića, koji je nekoliko puta izbjegao odlazak u zatvor zbog bolesti. Nobilo pojašnjava kako u tom slučaju nije bilo medicinskih mogućnosti obaviti potrebni operativni zahvat unutar zatvorskog sustava, što je legitiman razlog za odgodu izvršenja kazne.

‘USKOK bi trebao napraviti nešto’

Osvrnuo se Nobilo i na teške optužbe protiv šestorice sudaca koje Zdravko Mamić gotovo svakodnevno objavljuje na Facebooku. Nije se htio stavljati u “njihovu kožu”, stoga je jasno poručio kako su Mamićeve inkriminacije vrlo ozbiljne i “zahtijevaju hitnu, promptnu istragu USKOK-a.”

“Ako nije istina ono što je rekao, onda država mora zaštititi suce i spriječiti blaćenje njihova imena i destrukciju suda u Osijeku. Ako je istina, onda te suce treba eliminirati i oni bi trebali ići u kazneni postupak. Ne želim se opredjeljivati, već smatram da bi USKOK tu trebao napraviti nešto. Zapravo trebao je prije pet-šest mjeseci to napraviti, ali nije, nego je počeo tek sad kad je to postala javna činjenica i kad je očigledan pritisak javnosti i politike. Treba biti otvoren prema tome i neka nadležni organi, koji imaju sve podatke, utvrde o čemu se radi. Na prvi pogled je to ozbiljno i USKOK treba postupati, a što će biti rezultat – to ćemo vidjeti”, zaključio je odvjetnik Nobilo.

