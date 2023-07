Ugostitelji se, naročito u restoranima, služe raznim kreativnim trikovima kako bi privukli goste te ih uvjerili da je nešto jeftinije nego što uistinu jest. Jutarnji list piše da se sve češće može vidjeti kako se hrana na jelovnicima izražava u težini od deset dekagrama. Gosti bi se mogli neugodno iznenaditi ako tu cijenu zamijene za cijenu cijele porcije, a na kraju im stigne tri-četiri puta veći račun.

Primjerice, u jednom šibenskom restoranu - gošća je uslikala jelovnik i fotografiju poslala Jutarnjem listu - cijena dagnji izražena je za težinu od 50 dekagrama, file tune obračunat je po porciji, a škampi, lignje i orada za težinu od 10 dekagrama.

Inspektorat: Takav jelovnik nije sporan

Onima koji pažljivo ne čitaju jelovnik, lako se učini da porcija lignji sa žara košta samo šest eura. Zapravo je riječ o 10 dekagrama, što je znatno manje od standardne porcije. Dodatnu zabunu unosi i to što pokraj tih težina od 10 dekagrama u zagradi piše kako porcije variraju od 30 do 50 grama pa je sve još nejasnije. Ne zna se, recimo, može li gost, ako to poželi, u restoranu doista naručiti 10 dekagrama lignji. Ako ne može, postavlja se pitanje zašto ta težina stoji na jelovniku i zašto ne vrijedi za svu ribu.

U Državnom inspektoratu, pak, takav jelovnik ne drže spornim. Tvre kako je ugostitelj, prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, dužan utvrditi normative za svako jelo i piće, pružiti uslugu u skladu s normativom, a u njemu, pak, moraju biti utvrđeni vrsta, količina i kakvoća svakog jela.

"Pojedina jela se uslužuju prema težini - primjerice, janjetina, riba i plodovi mora - osim ako nisu utvrđena po komadu, odnosno porciji. Prilikom narudžbe gost bi trebao s ugostiteljem razjasniti veličinu porcije i način određivanja količine pojedinog jela u porciji, a kako bi se otklonile eventualne nejasnoće", kazali su za Jutarnji list u Inspektoratu.

Nisu, međutim, odgovorili na pitanje smatraju li cjenik iz šibenskog restorana zbunjujućim za potrošače, posebno stoga što se za svako jelo koristi drugačiji način obračuna cijene.

'Može biti zbunjujuće, ali nije novost'

Robert Ripli iz Gastronomada brani šibenskog ugostitelja tvrdeći da je riječ o rijetkom primjeru jelovnika u kojem se gostu vrlo precizno objašnjava koliko su velike porcije, a da mu se ujedno daje i mogućnost da odabere te time i plati jelo prema određenoj vrijednosti ponderiranoj prema mjernoj jedinici koju je u ovom slučaju odredio ugostitelj - 100 ili 500 grama.

"Takav način iskazivanja vrijednosti namirnica nije novost. U sezonskim jadranskim restoranima uobičajena je prodaja, primjerice, ribe na osnovnu vrijednosti od kilograma. U takvim restoranima se ponekad mogu naći i osnovne mjerne jedinice 100 grama jer je puno jednostavnije umnažati 100 grama osnovne težine do one koliko riba stvarno i teži, umjesto preračunavati kilogram u manje postotke", kazao je Ripli za Jutarnji list priznavši da takvo iskazivanje ipak može biti zbunjujuće.

