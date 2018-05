NAROD ODLUČUJE TVRDI: ‘Prikupili smo potpise’; Referendum kojim se smanjuju prava manjina ili će reagirati Ustavni sud?

Građanska inicijativa Narod odlučuje objavila je kako su prikupili dovoljno potpisa za referendum

Građanska inicijativa Narod odlučuje danas je u 11 sati ispred Hrvatskog sabora održala presicu i objavila kako su prikupili dovoljno potpisa za referendum o dva pitanja: promjenama izbornog sustava, koje uključuju smanjivanje broja zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru te isključivanje zastupnika nacionalnih manjina iz odlučivanja o povjerenju Vladi, kao i o državnom proračunu.

Koordinator Građanske inicijative Narod odlučuje Zvonimir Troskot objavljuje broj prikupljenih potpisa.

“Danas slavimo festival demokracije. Građanska inicijativa je prikupila za prvo pitanje 397.024 potpisa i za drugo pitanje 390.189 potpisa za raspisivanje referenduma o pravednijem izbornom sustavu”, objavio je Troskot na konferenciji za medije i zahvalio svim volonterima i donatorima.

Čestitke volonterima

“Naši volonteri su jedini pravi hrabri junaci, jedini uzori ove pravednije Hrvatske o kojoj svi sanjamo” , dodao je Troskot. Objava rezultata popraćena je pljeskom.

Hrvoje Pende, član organizacijskog odbora Inicijative Narod odlučuje također je čestitao volonterima koji su prikupljali potpise. Rekao je da je broj prikupljenih potpisa zavidan i osvrnuo se na prepreke koje je Inicijativa imala prilikom prikupljanja potpisa.

‘Ne bavimo se komercijalnom djelatnošću, nismo politička stranka nego građanska inicijativa i naplaćivao nam se javni prostor za građansku akciju, što je nedopustivo. Uskraćivali su nam i davanje dozvola za najfrekventnija mjesta u gradu. U Rijeci smo zatražili 10 mjesta, a dobili smo jedno, što pokazuje strah gradonačelnika od broja prikupljenih potpisa’, rekao je Pende.

Prije dva dana je ta inicijativa na Facebooku već objavila status u kojem piše ‘Imamo referendum’, odnosno kako su prikupili dovoljno potpisa.

‘Manje klijentelizma, ne podobni nego sposobni saborski zastupnici’

Marija Burazer rekla je da je ova inicijativa pokazala da uoči 27. obljetnice samostalnosti imamo pravo demokratski se izraziti po pitanju pravednijeg izbornog sustava.

‘Pravedniji izborni zakon omogućit će manje klijentelizma, manje političkog inženjeringa, ne podobne već sposobne saborske zastupnike. Omogućit će i elektronsko i dopisno glasovanje’, rekla je Burazer i dodala: ‘Narod je odlučio’.

Predaja potpisa za desetak dana

Upitan o navodima da bi takav referendum bio protuustavan, Troskot se obrušio na ministra uprave Lovru Kuščevića.

‘Radi se o općem medijskom spinu i žalosno je da se ministar Kuščević koristi time da bi obmanuo javnost. Ako ima ikakve dokaze, molimo da to prijavi. Htio bih građanima reći da je ministar uzprave jučer priznao da protuustavne i protuzakonite radnje gradonačelnika Rijeke i Samobora, no nije ništa napravip po tom pitanju.Zašto je glas jednog Riječanina manje bitan od glasa nekoga iz Zagreba? Segregacija građana RH dolazi od najviših političkih kasti, oni krše osnovna građanska prava’, rekao je Zvonimir Troskot i pojasnio daljnju proceduru.

‘Očekujemo da ćemo proći sve prepreke i od ovog trenutka i uvjereni smo da ćemo imati referendum. Potpisi će se predati u narednih desetak dana’, rekao je Troskot.

Radin: ‘Sve što se događa je i rezultat nečinjenja politike’

Saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine i predsjednik odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin kaže da bi izborni sustav u kojem manjine imaju manja prava bio nepravedan. Na pitanje je li očekivao ovakav broj potpisa, kaže:

‘Začudio sam se kada je suradnica g. Troskota rekla da se oni bore za nacionalni identitet i za hrvatsku vjeru. Jako me to začudilo, i to da od manjina žele napraviti građane trećega reda’, kaže Radin.

‘Sve što se događa je i rezultat nečinjenja politike, nečinjenja glasača, nečinjenja privrednika, nečinjenja društva…’, dodaje Radin.

Smerdel smatra da je vrijeme za reakciju Ustavnog suda

Kada objave broj potpisa, predat će ih, nakon čega će uslijediti provjera u Saboru, a u sve će se uključiti i Ministarstvo pravosuđa, rekao je prof. dr. Branko Smerdel, predstojnik Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Smerdel dodaje i da pitanja koja se odnose na prava manjina i njihovih zastupnika ne mogu biti predmet referenduma. “Ustavni sud treba objaviti da ne postoje uvjeti za referendum inicijative Narod odlučuje”, rekao je profesor Smerdel, o čemu više možete pročitati OVDJE.

“Ne može se većinom onih koji izađu na referendum, bez razlike, bilo to nekoliko stotina ili stotina tisuća birača, mijenjati temeljne noseće stupove ustavnog poretka kao što su izborni sustav, prava nacionalnih manjina i međunarodni položaj države”, rekao je Smerdel i dodao da bi se sada u sve trebao uključiti Ustavni sud.

