Pretežno sunčano te u većini krajeva vruće, popodne u unutrašnjosti umjeren, ponegdje i jak razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak.

Pljuskova će najprije biti u gorju, a prema večeri u središnjoj Hrvatskoj te na istoku zemlje. Mogu biti i izraženiji, osobito u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima.

Vjetar na kopnu slab, samo uz pljuskove prolazno pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro uz obalu burin, potom slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 31 Celzijev stupanj.

Prognoza danas

Prognoza petak

Djelomice sunčano, ali nestabilno. Ponajprije u unutrašnjosti uz promjenljivu naoblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom, češći i vjerojatniji u središnjim i gorskim predjelima. Popodne ponekog pljuska može biti i uz obalu, ponajprije na jugu zemlje. Na kopnu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, potom sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jugozapadnjak. Prema večeri bura u jačanju duž cijele obale. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 14 do 17, na moru od 18 do 23, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C.

Upaljen meteoalarm

Za osječku i karlovačku regiju upaljen meteoalarm, a za zagrebačku - narančasti. "Moguće grmljavinsko nevrijeme, lokalno s tučom i prolazno jakim vjetrom, osobito u Međimurju i Hrvatskom zagorju. Vjerojatnost grmljavine je veća od 70 posto" ,stoji u objašnjenju za zagrebačku regiju koja obuhvaća i sjever Hrvatske.