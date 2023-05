Video koji kruži društvenim mrežama, a koji prikazuje kako je nepoznati mještanin jednog primorskog mjesta napravio objekt na prometnici, proširivši vlastitu parcelu, izaziva ovih dana veliki interes.

Kako se pokazalo, spomenuti objekt osvanuo je u Pirovcu, a autor videa požalio se da 'kad prodaš svoju zemlju onda ostaneš bez ceste i puta koji je prolazio'.

Riječ je o cesti koja inače ima dva traka za promet vozila u oba smjera.

"Tu je kuća, ovdje je cesta. Frajer lijepo gradi bazen i uzeo je pola ceste. Hvala ti Bože na ovakvim čudima - kazao je autor.

'Stvarno ćete to objavit?'

Načelnik Pirovca, Ivan Gulam, komentirao je slučaj.

"Čovjek je investitor i ishodio je dozvole za projekt na svom zemljištu. More mu je probilo u rupu koju je iskopao za jamu. Zato je tražio dozvolu da na javnoj prometnici i plastičnoj podlozi išaluje betonsku jamu. U srijedu će 30-tonska dizalica doći i sve će biti vraćeno kao nekad. Nikakva riječ o bazenu" rekao je za 24sata načelnik Gulam i dodao:

"To ćete stvarno objavit? Ne vjerujem da je to vama vijest. Tako se kod nas radi septička jama. Svaki dan to možete vidjeti".