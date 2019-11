NAPETO NA SUĐENJU: Glavni svjedok promijenio iskaz i priznao da je lagao, kasnije se sukobio s Glavašem ispred suda: ‘Pišeš svašta po Facebooku!’

Glavaš je Jamana pitao zašto mu nije došao u posjet s tvrdnjom da je ‘on njemu dolazio sto puta’. ‘Pišeš svašta po Facebooku!’, rekao mu je Glavaš

Na nastavljenom suđenju Branimiru Glavašu jedan od ključnih svjedoka promijenio je svoj iskaz te je priznao da je prvi put lagao. Riječ je o Nikoli Jamanu koji je u utorak priznao da je lažno svjedočio kada je rekao da je bio zapovjednik Zaštitne čete kako bi Glavaša spasio od optužbi za ratni zločin nad osječkim civilima. Sutkinja u ovom predmetu, Tanja Pavelin, kazala je Jamanu da se njegovo svjedočenje odnosi na događaje od 12. srpnja i 31. kolovoza 1991. pa ga je pitala što zna o njima.

“Prvi događaj ne znam na što se odnosi, drugi mislim da mi se slaže datum da se odnosi na Čedu Vučkovića i Petkovića. Poznato mi je da je bila priča da je Čedo Vučković preskočio ogradu od 2,5 m i da je pokušao ubiti Glavaša s tim da Glavaš u to doba bio zapovjednik svih tih postrojbi koje smo imali… Sve vezano za djelovanje u dijelu Osijeka.. ja sam bio zapovjednik, Fehir je bio zamjenik, a Glavaš je bio alfa i omega, to zna cijeli Osijek”, kazao je Jaman u novom svjedočenju.

Jaman je o samom događaju rekao da je došao u tri popodne u sekretarijat po određenu narudžbu za oružje. Kako kaže, razlog je taj jer osim što je bio djelomično zapovjednik. Kazao je da je prema narudžbi odlazio u Austriju i nabavljao oružje i municiju.

‘Zapovjedniče, dogodilo se ubojstvo’

“To popodne sam bio s Glavašom, dogovorili smo šta treba, on će pokupit potrebe. Idem spavati da se odmorim jer sam po noći trebao ići u Njemačku i dolazio bih drugog dana, vraćao bih se odmah navečer oko 8 ili 9 i zato sam bio kod njega da mi kaže o potrebama. Negdje oko pola 10 došao sam po to, nakon što sam se probudio, otišao sam tamo i vidio sam čovjek gdje je ležao, bila je bijela košulja, tako su ljudi kasnije govorili, ja sam vidio svjetloplava košulja ležao bočno, otišao sam po papir kod Franje. Izlazim van, na stepenicama izlazi jedan dečko i kaže poslao me po nešto zapovjednik. Izveo sam ga van, momak je živ invalid. Pokupio sam ga vani, on je otišao kod svog zapovjednika, a ja sam otišao svojim putem. Desetak metara sam prošao. Meni je rekao stražar: ‘Zapovjedniče, dogodilo se ubojstvo. Jedan preskočio ogradu, išao ubiti Glavaša”, opisao je na sudu Jaman događaje iz 1991.

Tužitelj je Jamana podsjetio da je ranije govorio da Glavaš nije bio u zapovjednoj strukturi, a da sada tvrdi drukčije na što je Jaman odgovorio da je lagao. Jaman je još izjavio da su 1991. u Osijeku bila zamračenja i da je 17. srpnja pala prva granata na grad. Na pitanja o zidu preko kojeg je čovjek preskočio svjedok nije htio odgovarati, no kazao je da “Postoje vrata, bodljikava žica ali su vrata bila zamotana bodljikavom žicom sve bilo zatvoreno”. Glavašev odvjetnik Veljko Miljević odustao je od pitanja i kazao Jamanu da je kod suca Posavca 2006. rekao da je bio u Njemačkoj u vrijeme situacije s Vučkovićem.

Hoće li se Jamana goniti zbog lažnog iskaza?

Odvjetnik Miljević kazao je da svjedok nepobitno laže, a na pitanje hoće li Jamana goniti zbog lažnog iskaza, rekao je da tužiteljstvo zna kada je obavezno goniti.

“Za davanje lažnog iskaza se goni po službenoj dužnosti. Mi smo danas odustali od svega što smo pripremali proteklih mjesec dana. Ja sam predložio da se provede kompletno sudsko-medicinsko vještačenje. Ne ispituje se svjedok Josip Manolić koji ima sto godina. Po mom znanju biologije, trebalo bi Jožu Manolića ispitati”, rekao je Miljević.

Sukob Glavaša i Jamana pred sudom

Glavaš je na ročištu prigovorio istinitosti iskaza svjedoka Jamana s tvrdnjom da je njegovo svjedočenje u potpunosti lažno. Poslije ročišta je pred sudom došlo do verbalnog sukoba između Glavaša i njegovog sina Filipa s jedne strane te Jamana s druge strane, javlja N1. Glavaš je Jamana pitao zašto mu nije došao u posjet s tvrdnjom da je “on njemu dolazio sto puta”. “Pišeš svašta po Facebooku!”, rekao mu je Glavaš.

Jaman mu je uzvratio s “Ja pišem svašta po Facebooku? Sram te bilo!”. Glavašev sin Filip pitao je Jamana koje je godine bio u njegovim svatovima i dodao da “nije stvar novca nego principa”. “Deset godina ste dolazili kod nas i govorili da mu pakiraju, a onda ste promijenili iskaz”, rekao je Filip Glavaš Nikoli Jamanu.

‘Promijenio sam iskaz jer sam htio skinuti teret s duše’

Nakon verbalnog obračuna s Glavašom pred zgradom suda, Nikola Jaman je novinarima rekao da je promijenio iskaz jer je htio sa sebe skinuti teret s duše koji je nosio deset godina.

“Sada sam potegao pitanje moga prijatelja Đorđa Petkovića. Znate što su radili? Ubili ga i zakopali. Tvrdili su da su ga stavili u furgon i da je on ispao iz furgorana u vožnji i da je pobjegao. Nisam se ja naljutio na Glavaša uopće, vidite da želim razgovarati s njime. Došao sam u svatove ne radi Filipa nego radi njegove majke, jer smo mi praktički rodbina”, rekao je Jaman.

