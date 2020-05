NAPETO NA PRESICI: Capak više ne želi o glasanju samoizoliranih, Božinović presjekao: ‘To nije pitanje o kojem možemo razgovarati’

Davor Božinović danas nije dopustio Krunoslavu Capaku da odgovori na pitanje da objasni svoju tvrdnju kako bi izbore ipak mogli izaći i ljudi iz samoizolacije: ‘O izborima odlučuje politika kada se raspusti Sabor’

Nakon što je jučer na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio kako ljudi u samoizolaciji zapravo mogu ići na izbore na biračka mjesta ako stave maske i nemaju simptome jer “nisu bolesni”, danas je ponovno postavljeno pitanje vezano za tu tvrdnju. Razlog tome je što se prije dva mjeseca, u jeku epidemije, samoizolaciju kao “bioterorizam” označila Capakova kolegica iz Stožera, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Alemka Markotić, a za kršenje samoizolacije predviđene su visoke novčane kazne.

Novinarka je danas na pressici Nacionalnog stožera postavila pitanje Capaku da pojasni tu izjavu o tome kako će ljudi u samoizolaciji moći glasati. Međutim, umjesto Capaka, javio se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekavši kako će on odgovoriti na to pitanje.

“O izborima odlučuje politika kada se raspusti Sabor. Državni izborno povjerenstvo je zaduženo za organizaciju izbora. Što se tiče Stožera i HZJZ-a ono će dati svoje stručno mišljenje kada bude pitano”, rekao je Božinović na pitanje upućeno Capaku o mjerama za izlaske na izbore. “Pravila koja postoje, postoje. To nije uopće pitanje o kojem možemo razgovarati. Izbori nisu raspisani, sabor nije raspušten, a DIP se nije obratio HZJZ-u. Ako se obrati, zavod će dati svoje mišljenje”, rekao je Božinović.

Ugrožavanje života

Potom stiže pitanje za Alemku Markotić vjeruje li i dalje da su ljudi koji krše samoizolaciju bioteroristi. Markotić je na to rekla kako je vrlo lako odgovoriti na to. “Svatko tko je svjestan da je bio u kontaktu s nekim tko je bolestan i određena mu je mjera da može ugrožavati nekog do sebe, naravno da je odgovoran za takvo ponašanje. Svatko tko zna da je bio u kontaktu s bolesnicima dobio je upute kako se ponašati i kršenje tog ponašanja je ugrožavanje.”

Krunoslav Capak, kojem je pitanje također bilo postavljeno je kazao kako nema ništa za dodati.

Na kraju je postavljeno pitanje Božinoviću mogu li izbori biti u subotu jer je rečeno da je nedjelja neradni dan kako bi se smanjila mobilnost ljudi. “Ja vam se zahvaljujem što se brinete za zdravlja hrvatskih građana”, odgovorio je Božinović.

