S Filipom Zoričićem, nezavisnim kandidatom koji je svrgnuo IDS s vlasti u Puli i naslijedio Borisa Miletića nakon što je on punih petnaest godina vodio grad, razgovarali smo u drugom krugu dramatičnih izbora, kada je bio pod kanonadom napada sa svih strana, no on je uporno najavljivao da će „razmontirati utvrdu korupcije“. Zoričić je rođen u Splitu 1982., ali od studentskih dana živi u Puli, a na poziciju gradonačelnika došao je s mjesta ravnatelja pulske Gimnazije: profesor je hrvatskog jezika i književnosti i povijesti, a u doktoratu se bavio ostavštinom Vlade Gotovca. Svi ti biografski podaci bili su dovoljni za napade: od toga „što će nama u Puli jedan Splićanin…“ do toga da je sigurno – desničar.

Dva mjeseca nakon preuzimanja vlasti on i njegov tim rade vrlo intenzivno, nesmiljeno razotkrivaju što su sve našli u ostavštini bivše vlasti, a prilično su ih posramili kada su poimence otkrivali tko je sve imao pristup komunikaciji gradske vlasti na društvenim mrežama i tako razotkrili kako se gradskim novcem financirala politička promocija stranke. Na pitanje hoće li otići nekoliko dana na odmor, gradonačelnik Zoričić odgovara da “po Zakonu nema pravo na godišnji odmor, ali po istom Zakonu nemam niti radno vrijeme“. Ostaju mu vikendi i večeri za obitelj, ali – ne buni se, odnosno, i dalje je vrlo optimističan i uvjeren da se Pula počinje mijenjati u pravom smjeru.

NET.HR: Tek su prošla dva mjeseca od preuzimanja vlasti, rano je za velike promjene, ali - kako je krenulo?

ZORIČIĆ: Tempo je odličan. Gotovo 18 sati smo u uredu. Kroz moj ured prošlo je preko 400 ljudi, što građana s problemima i idejama, što zaposlenika, investitora, udruga i sl. Započeli smo s natječajem za transparentan proračun, prvi u Hrvatskoj započeli s drugačijim I transparentnijim financiranjem lokalnih medija, potpuno otvaramo GIS sa svim informacijama o koncesijama, ugovorima, gradskim stanovima. Više nema tajni. Sve će biti javno i otvoreno svima. Tražili smo mandate članova nadzornih odbora i upravnih vijeća na raspolaganje, pokrenuli smo natječaje za javni izbor članova nadzornih odbora i upravnih vijeća i transformiramo gradska poduzeća. Od 1. listopada kreće redoviti obilazak mjesnih odbora, čiju ulogu jačamo. Kreće moj Forum s mladima i Forum s građanima jedanput mjesečno. Ima toga puno što mijenja i promijeniti će percepciju politike, ali i način komunikacije, uređenje grada, rješavanje problema otpada, prometa i sl. Vjerujem da ćemo do prvih sto dana donijeti još i druge konkretnije odluke koje će utjecati na svakodnevni život građana.

NET.HR: Rekli ste da očekujete da će pročelnici dati ostavke, no - jesu li i kako je prošlo preuzimanje u Gradskoj upravi? Jeste li dočekani kao neprijatelj, s podmetanjima, ili ste uspjeli profunkcionirati?

ZORIČIĆ: Nitko nije dao mandate na raspolaganje, jer su lani imenovani na te funkcije. Pola je novih pročelnika, iz službe grada, dok su ostali isti i startam od razine povjerenje, jer je zakon, nažalost, takav da ne mogu dovesti svoj tim ludi koji bi došao i otišao sa mnom. Ne osjećam neprijateljsku atmosferu. Više je to atmosfera čuđenja, jednim dijelom straha koji je ostao i neizvjesnosti. Taj strah koji je vladao među ljudima i odnos prema gradonačelniku, a time nasljedno i meni, kao nekakvom nedodirljivom božanstvu, mi je kao čovjeku do dan danas nejasan i svaki dan rušim predrasude, strahove, zidove. Ljudima su punili glavu kojekakvim pričama o meni pa vidim da s prvim kontaktima i to nestaje.

Pula - Filip Zoričić, Neto: 17.640 kn, Bruto: 26.971 kn

NET.HR: Nakon tako duge vladavine IDS-a u Puli bilo je jasno da će biti "kostura iz ormara" kada preuzmete upravljanje, no je li bilo "kostura" koji su vas uspjeli zbilja iznenaditi?

ZORIČIĆ: Naravno da me ništa nije iznenadilo. Masa štetnih ugovora kako s pojedincima, tako i s pojedinim privatnicima i medijima, kako u gradskoj upravi tako i u gradskim poduzećima i ustanovama. Dirigirano dijeljenje javnog novca i razna pogodovanja. Ispod svake razine i bezobzirno. Sve ugovore smo prekinuli!

NET.HR: Izjavili ste na posljednjoj press konferenciji da "nema više konoba i oštarija...", tko želi sastančiti s vama - može doći na sastanak u vaš ured. Je li to bila poruka da su troškovi reprezentacije prethodne vlasti bili - pretjerani? Što ste sve našli u analizi svojih prethodnika u rubrici reprezentacija?

ZORIČIĆ: U gradskim poduzećima su troškovi reprezentacije bili strašni i ogromni, a što se tiče gradske uprave poslao sam jasnu poruku time da ne nisam niti želim biti dio ikakvih interesnih skupina i lobija. Moja sloboda je, uz moju obitelj, nešto najvrjednije što imam i to mi neće nitko oduzeti. Odluke će se donositi u mome uredu s timom ljudi koji su oko mene, s našim partnerima i u gradskoj vijećnici. Konobe su mjesta gdje mogu jesti samo s obitelji i starim prijateljima.

NET.HR: Koliko je prethodna gradska vlast trošila na PR vanjskih agencija ili suradnika?

ZORIČIĆ: Na posljednjoj sjednici gradskoga vijeća razotkrili smo na koji način su fukcionirale gradske društvene mreže, tko ih je moderirao i kako. Od pojedinaca do nekoliko povezanih PR agencija i medija, posebno lokalnih, i poduzeća isplaćivale su se stotine tisuća kuna za promociju vladajuće partije i pojedinaca, pod krinkom promocije grada. Sve te ugovore smo prekinuli!

NET.HR: Ne koristite službeni auto, ni službeni mobitel... Znači li to da ukidate sve službene automobile i mobitele? Ili ste ipak samo racionalizirali upotrebu?

ZORIČIĆ: Jedna od mojih prvih odluka je zabrana korištenja služenog automobila na 24 sata direktorima 13 gradskih poduzeća, već samo po potrebi. Ona je došla nakon moje odluke, već prvi dan mandata, da ću službeni automobil grada koristiti samo po potrebi, a ne 24 sata, da neću koristiti kreditnu karticu i da neću koristiti službeni mobitel, za što ću račune plaćati sam.

To je jedna moralna poruka kako koristiti javno dobro.

NET.HR: Na posljednjoj maratonskoj sjednici Gradskoj vijeća niti jedna gradska tvrtka, njih svih 13 nije dobilo "zeleno svjetlo", odnosno nisu prihvaćena njihova izvješća o radu. Što ste do sada uspjeli utvrditi kao najveće probleme gradskih tvrtki i kako mislite pokrenuti promjene za sređivanje stanja u gradskim tvrtkama?

ZORIČIĆ: Ukratko: loša financijska izvješća, loše stanje u tim poduzećima, loši međuljudski odnosi, neinovativnost, to su bila mjesta političkih uhljebljivanja. Nama sada slijedi najprije natječaj i zbor članova nadzornih odbora, a potom nove skupštine te transformacija poduzeća. Taj plan ćemo uskoro iznijeti u javnost.

Jedini kriterij bit će stručnost I transparentnost. Gradska poduzeća postat će efikasnija i više neće biti stranački bankomati i uhljebljariji.

NET.HR: Kako se vi osobno osjećate nakon ova dva mjeseca? Pitate li se "što mi je to trebalo" ili se osjećate optimistično, vjerujete da ćete uspjeti pokrenuti pozitivne promjene u Puli?

ZORIČIĆ: Apsolutni sam optimist, jer dajem sve od sebe i zato ne žalim za ijednom odlukom ili potezom, ali se i ne zamaram komentarima. Posebno se ne zamaram onima koji kažu da u dva mjeseca nismo ništa napravili, a nisu imali hrabrosti aktivirati se, kandidirati i djelovati. U svemu želim biti pravedan i otvoren u komunikaciji. Iziskuje to puno energije pa ima dana kada sam iscrpljen do iznemoglosti, ali svaki novi dan nudi nešto novo. Susret s različitim ljudima i idejama me prazne i pune. To je čar politike. Svaki dan me motivira na način da znam da imamo generacijsku priliku dati nešto ovom predivnom gradu, ali i našoj djeci. Želim ljudima vratiti povjerenje i vjeru u politiku i političare, ali i u slobodu. Želim služiti ljudima i to mi je motorin koji me svaki dan pokreće.

NET.HR: Žestoko su vas napadali u predizbornoj kampanji, je li sada mirnije - ili ste i dalje izloženi napadima? Je li bilo i prijetnji?

ZORIČIĆ: Doživio sam jednu prijetnju na temu jednog gradskog poduzeća, ali nemam straha, jer sam i sam dijete s ulice pa se s time znam nositi. Napadi ne prestaju, ali imamo i osjećamo veliku potporu građana. Napadi opozicije u Vijeću i na društvenim mrežama meni su velika zabava i zaista me zabavljaju svojim neinovativnošću i neznanjem, pa s uzbuđenjem čekam gradska vijeća. No, s druge strane gdje i kad se pojavi konstruktivna kritika i pitanja, od strane opozicija, tu na isti način odgovaram i ozbiljno prihvaćam sve sugestije. To je način na koji želim da i društvo funkcionira, jer nije pojedinac na čelu grada, županije ili države najpametniji, već je mudar ako zna prihvatiti drugo mišljenje, kritiku i okružiti se pametnijima od sebe.