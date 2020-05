NAPAD OPASNE ZMIJE U HRVATSKOJ ZABILJEŽEN IZNENAĐUJUĆE RANO: Bočica seruma košta čak 18.000 kuna

Srećom, za sada nije zabilježen niti jedan napad na ljude, ali samo u ovoj godinu od zmije otrovnice stradale su 22 životinje.

Samo u ovoj godinu od poskoka su stradale stradale su 22 životinje. Stočarima tako ova otrovnica predstavlja ozbiljne probleme. Ove godine poskoci napadaju ranije no ikad. “Iznenađujuće, prvi štetni događaj od poskoka je prijavljen 1. ožujka”, objašnjava za Dnevnik.hr mr. sc. Ana Grgas, ovlaštena vještakinja Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Triput je stoka napadnuta u travnju, a u svibnju čak šest puta. Srećom, ove godine u Hrvatskoj nije zabilježen niti jedan napad na ljude.

Gospođi Iki Čulini iz Pridrage bilo je jasno kad je čula da jare cijuče. “I ja san odmah rekla, to je zmija, dok je on cijuknija. Vidin tu odmah počne oticati, odmah”, kazala je Čulina i dodaje da se jare javilo čim je bilo ugrizeno.

‘Što mi vrijedi 600 kn kad mi je mogla dati još 10 janjaca’

Obitelj Čulina se čudi kako poskoci već napadaju njihovu stoku i ove godine Lani im je od ugriza otrovnice, uginula koza. I kažu – naknade za štetu koje dobiju, mizerne su. “Trebalo bi doći 600 kuna ako ugine. Ako ostane živa – 250. Za nas je to uvijek malo, za nas uzgajivače”, kazao je Marko Čulina iz Prigrade za Novu TV.

Draginja Oluić u Bilišanama godinama bije bitku s poskocima. Palila je i vatru da se poskoci vrate u suhozide. “Ujede kozu, ovcu, ti vidiš da je nju ujelo, mi odmah iglom sasjeckamo, i uzmem pločicu. I istrljamo. Spasimo životinju”, objašnjava Oluić.

Ipak, spasa nije bilo za dvije ovce iz njezinog stada. “Dvije su uginule, a treću sam spasila”, kazala je i dodaje da je odštetu od 600 kuna dobila za jednu ovcu, a da se nada kako će je dobiti i za drugu. “Šesto kuna svaka ovca, a što meni vrijedi kad je ona meni mogla još 10 janjaca dati”, pita se

Ne ubijajte zmije, ali čuvajte se visoke trave

Ipak, Grgas upozorava kako se poskoka ne smije ubijati. „Ne, ne, ne, ne smije. Zapravo zmija otrovnica neće napadati ukoliko se ona sam ne osjeti ugroženom” upozorava Grgas. Struka stočarima za borbu sa zmijama sugerira električne pastire, pastirske pse, i obvezno štapove.

Ugriz ove zaštićene zmije koja može narasti i do jednoga metra, u pravilu za čovjeka nije smrtonosan. No, bolje spriječiti nego liječiti. Ako vas ugrize poskok, ostanite mirni. I nazovite hitnu. No, moguće je i ugriz izbjeći, izbjegavajte visoku travu, ne gazite po žbunju bez adekvatne obuće i ne izazivajte zmije.

U Hrvatsku se serum uvozi iz Njemačke, a bočica stoji čak 18.000 kuna. Novih pedesetak bočica u Hrvatsku stiže tijekom idućih desetak dana, kažu iz Ministarstva zdravstva.

Seruma još uvijek ima. “Postoje još zalihe iz Imunološkog zavoda, a u tijeku je nabavka novih količina iz Europske unije. S obzirom na to da naš Imunološki zavod više ne radi, onda nabavljamo cjepiva iz EU-a po određenim cijenama”, rekao je gost Dnevnika Nove TV dr. Vlatko Grković, zamjenik ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.