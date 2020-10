NAPAD NA MARKOVU TRG JE BIO TERORIZAM POJEDINAČNOG CILJA? Stručnjak: ‘Nažalost, to je nešto što nas čeka u budućnosti’

Mirko Bilandžić tvrdi da sve upuće kako se u slučaju napada na Markovu trgu radi o terorizmu pojedinačnog cilja koji izvrašava pojedinac

Profesor Mirko Bilandžić, nositelj kolegija Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti na Filozofskom fakultetu, komentirao je za RTL situaciju nakon jučerašnje pucnjave na Markovom trgu u kojoj je jedan policajac teško ozlijeđen..

“Ne može se još sada govoriti o terorizmu, imamo mladića koji je imao oružje, s planom iz Kutine došao je u Zagreb, identificirao metu i izveo oružani nasilni udar, a on ima implikacije šire od mete, dakle ima dimenziju širenja psihoze straha i moralne panike i u tom kontekstu možemo govoriti o terorističkom aktu. No, kada sve utvrdimo onda ćemo moći govoriti je li riječ o terorizmu”, objasnio je Bilandžić za RTL.

“No, meni sve ovo upućuje da se radi o samom terorizmu zvanom single issue, a to je terorizam pojedinačnog cilja koji izvršava pojedinac, bez organizacija”, dodao je.

POLICIJA OBJAVILA DETALJE O BLOKADI MARKOVOG TRGA: Stanari će biti kontrolirani, evo što će biti s turistima i vjernicima

Nedetektirana radikalizacija

Napad je teško spriječiti, no postavlja se pitanje je li zabrinjavajuće to što je uspio pobjeći iz najčuvanije zone u zemlji te da je pronađen tek po dojavi građana. Čiji je to propust? “Ovdje postoji niz indikatora koji govorili o radikalizaciji, ali ona nije detektirana jer on nije pripadao u rizičnu skupinu. No on zaista da je došao do najčuvanijeg objekta, koji se sad pokazao da to nije, te se nakon toga 20 minuta šetao po Zagrebu s oružjem.

Možete zamisliti samo zamisliti da se radilo kao u u Americi o masovnim ubojstvima, kada je riječ o pojedincima koji mentalno nestabilni pa počnu pucati po građanima, moglo je doći do masovnih ubojstva, kakva bi to tek tragedija bila”, upozorio je Bilandžić.

KAKO SU OPREMLJENI POLICAJCI KOJI ŠTITE INSTITUCIJE? Sramotno; Policajac: ‘Ja ne znam kako se ljudi tamo osjećaju sigurno’

Tko je odgovoran?

Dodaje kako je to vrlo jasna poruka da u je sigurnosnim procedurama nešto ozbiljno nedostupno. “No, ovo sve ukazuje da imamo kontinuitet krize koja generira ovakve pojedince i to je propust cijelog društva, to su pojedinci koji su nezadovoljni na stvarne ili percipirane nepravde te njih odlučuju rješavati oružanim putem. U jednu ruku smo svi odgovorni, a što se tiče sigurnosnih procedura za ovo je odgovoran Sektor nacionalne sigurnosti. Oni imaju primarnu odgovornost”, smatra Bilandžić.

“Ovo je stvarno stanje hrvatskog društva u kojem očigledno pojedinci ili skupine koje su suočene sa socijalnom frustracijom očigledno rade sukobe u nemoći, i u očaju su spremni rješavati to na ovaj način. Nažalost to je nešto što Hrvatsku čeka u budućnosti. A to se može liječiti mehanizmima deradikalizacije, eliminacije svih frustracija koje postoje u društvu, eliminacijom korupcije. Ali, to je proces koji traje” upozorava.

Upitan da kao stručnjak za sigurnost kaže koja je najispravnija opcija za sigurnost Markova trga, rekao je: “To je jedno povijesno mjesto tu su locirane sve važne institucije, Sigurnost nije sve, ali sve ostalo bez sigurnosti je ništa, i zato je sigurnost imperativ”, zaključio je Bilandžić.

SPADA LI NAPAD KOJI JE JUČER IZVEO BEZUK U TERORIZAM: Evo što kažu stručnjaci nakon rafalne paljbe na Markovom trgu