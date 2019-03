‘NANOŠENJE UGLEDA STRANCI’: Kuma ministrice Žalac koja je pijana skrivila nesreću pa pobjegla izletila iz HDZ-a

Marijana Obradović više nije članica HDZ-a

Marijana Obradović, kuma ministrice Gabrijele Žalac, više nije članica HDZ-a, prvi je objavio Telegram.

Tu je informaciju u nedjelju potvrdio predsjednik HDZ-a Požeško-slavonske županije Željko Glavić.

Obradović je javnosti postala poznata nakon prometne nesreće koju je skrivila ministrica Gabrijela Žalac. Obradović je s Žalac vezana kumskim vezama, a pažnju javnosti privukao je podatak o njenom bijegu s mjesta nesreće koju je skrivila 30. prosinca 2018., bez pružanja pomoći unesrećenoj osobi.

Na pitanje je li Obradović sama odlučila izaći iz HDZ-a ili je izbačena, Glavić je za Hinu rekao kako su je pozvali da to učini i ona je to učinila. “Pozvali smo je da to učini i ona je to učinila zbog nanošenja štete ugledu stranke, jer je u pijanom stanju skrivila prometnu nesreću u kojoj je bila jedna osoba ozlijeđena i što se udaljila s mjesta nesreće ne pružajući pomoć ozlijeđenoj osobi”, rekao je Obradović.

Pijana pobjegla s mjesta nesreće

Istaknuo je da takve okolnosti upućuju na to da više ne bi trebala biti članica Hrvatske demokratske zajednice. ‘Slučaj Obradović’ i odluku Državnog odvjetništva da se za taj slučaj zatraži medicinsko vještačenje nije želio dalje komentirati.

Prema priopćenju Općinskog državnog odvjetništva u Požegi od petka, 22. ožujka, u slučaju prometne nesreće Marijane Obradović, bez navođenja njezina imena, naloženo je zaustavljanje postupka, jer Državno odvjetništvo poduzima radnje u cilju utvrđivanja postojanja elemenata kaznenog djela.

U priopćenju stoji da je po zahtjevu policije, državno odvjetništvo 31. prosinca 2018. izdalo nalog za toksikološko vještačenje krvi i urina vozačice, a 11. ožujka 2019. zaprimilo je nalaz tog vještačenja s izvješćem policije, bez medicinske dokumentacije o ozljedama oštećenice. U izvješću policije stoji da se radi o lakim tjelesnim ozljedama, te o prekršaju.

Medicinsko vještanje

Nakon novinarskog upita, Državno odvjetništvo je 20. ožujka zatražilo od policije informaciju o postupanju te je istog dana, na traženje Općinskog državnog odvjetništva u Požegi dostavljena medicinska dokumentacija o ozljedama oštećenice iz prometne nesreće.

Nakon toga Državno odvjetništvo naložilo je medicinsko vještačenje ozljeda radi njihove kvalifikacije, nakon čega će se utvrditi sve okolnosti nastanka prometne nesreće te donijeti državnoodvjetnička odluka.