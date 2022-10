Zagreb je domaćin prvog parlamentarnog samita Krimske platforme, najvećeg međunarodnog događaja u povijesti Sabora, a prigodnim govorom otvorio ga šef hrvatskog parlamenata Gordan Jandroković. Nakon njega za govornicu je stao premijer Andrej Plenković, a videovezom oglasio se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij. Nakon njih nazočnima se obratila šefica Zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi.

"Divimo se hrabrosti ljudi Ukrajine. Parlamenti svijeta su se ovdje okupili kako bi iskazali divljenje hrabrosti predsjedniku Zelenskom u ovim izvanrednim vremenima. Govorili smo o snazi jedinstva u potpori Ukrajini i da Rusiju treba pozvati na odgovornost", rekla je Nancy Pelosi.

"Izražavamo jedinstvo i da stojimo uz Ukrajinu. Ova platforma je osnovana da se završi ruska okupacija Krima. Krim je Ukrajina. I neki od nas smo sinoć mogli direktno vidjeti što se događa u Ukrajini. Rusija krši ljudska prava u Ukrajini. Ovo je napad na samu demokraciju, osam mjeseci ničim izazvane agresije na Ukrajinu. Progonstva ljudi, brutalni napadi u protekla dva tjedna dokaz su da je ovo jedna kampanja straha. Ubijaju se civili, Putin napada energetska postrojenja kako bi Ukrajince lišio grijanja, struje, govorimo o silovanjima, otmicama djece, to nije civilizirano humanitarno ponašanje, sve su ovo ratni zločini koje on počinjava", rekla je Pelosi te poručila da će svi biti uz Ukrajinu "dok Ukrajina ne dobije rat".

"Prije nekoliko tjedana 12 milijuna dolara je isplaćeno Ukrajini. Prioritet je bio da SAD odgovori na zahtjev Ukrajine za vojnom pomoći i to smo napravili. Važno je da ostanu čvrste sankcije protiv Rusije, da se obustave uobičajeni trgovinski odnosi. To je važno jer što je ovdje na kocki - sama demokracija. Podupiremo one koji se bore za svoja prava, za svoju slobodu", rekla je Pelosi.