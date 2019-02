NAMJERNO ODUGOVLAČE DOK NE POSTANE ‘PREKASNO’? Trudnice prisiljene pobačaje obavljati u Sloveniji za 5000 eura

Anonimni stručnjaci za Index ustvrdili su kako je bilo trudnica koje je hrvatski zdravstveni sustav razvlačio po pregledima sve dok nije postalo “prekasno” i morale su otići u Sloveniju

Iako po zakonu hrvatske trudnice imaju pravo na prekid trudnoće zbog ozbiljnih anomalija fetusa, žale se kako nakon 24. tjedna trudnoće ponekad moraju odlaziti u Sloveniju gdje za postupak plaćaju na tisuće eura iz svojeg džepa. A činjenica što će granica od 24 tjedana biti sadržana u novom zakonu čini situaciju još i gorom, piše Index.

Mogu samo čekati da izgubim bebu

Kako oni navode, nije rijetkost naići na objave na forumima i društvenim stranicama poput ove: “U 27. tjednu sam i dijagnosticirane su mi teške anomalije na bebi. Kod nas se više ništa ne može poduzeti, doktori vele da mogu samo čekati da izgubim bebu ili postoji čak i mogućnost da se rodi takva. Ne želim ulaziti u detalje, ali molila bih ako netko zna jer sam čula da se u Ljubljani radi prekid trudnoće u bilo kojem stadiju ako su indikacije za to (gdje u Ljubljani, koliko bi to koštalo i ako ima nekakvih iskustava???)”

Kako bi se izbjegao pobačaj u Hrvatskoj, kasno dijagnosticiranje i namjerno otezanje nije rijetkost.

Otezali joj pretrage dva mjeseca

Neimenovani stručnjaci potvrdili su za Index kako oni pouzdano znaju da su neke žene odlazile u Sloveniju jer u Hrvatskoj nisu mogle obaviti prekid trudnoće, iako su ispunjavale uvjete za to te kako je bilo trudnica koje je hrvatski zdravstveni sustav razvlačio po pregledima sve dok nije postalo “prekasno”.

Kao primjer, jedan od liječnika naveo je kako je jedna trudnica se javila jednoj zagrebačkoj bolnici u 17. tjednu trudnoće, međutim otezali su joj pretrage gotovo dva mjeseca kako bi na kraju dobila informaciju kako joj je najbolje otići u susjedstvo.

Takvi zahvati u hrvatskom susjedstvu koštaju oko 5 tisuća eura.

Tko širi dezinformacije?

Jedno od najvažnijih pitanja jest zašto se to događa kada članku 22 aktualnog hrvatskom zakona, vremensko ograničenje u slučaju ozbiljnih medicinskih razloga ne bi trebalo postojati.

Poznati hrvatski ginekolog Dubravko Lepušić kazao je za Index da razloge za prekid trudnoće nakon 10. tjedna mora utvrditi komisija.

“To se obično čini pregledima ultrazvukom, vađenjem određenih hormona, određivanjem genetike i sl. Ako postoje opravdani razlozi, komisija treba ženi preporučiti prekid trudnoće. No, ona to ne mora prihvatiti čak ni ako su utvrđene teške anomalije“, kaže Lepušić.

Dovoljno je vremena da se problemi otkriju’

“Takva praksa, da se prekidi trudnoće izvode samo do 24. tjedna, već godinama postoji u Hrvatskoj. Svi se toga drže, a i novi zakon predviđa granicu od 24 tjedna. U Sloveniji se prekidi trudnoće obavljaju do 28. tjedna. Zato se žene nakon 24. tjedna šalju u Sloveniju. U novom zakonu bit će granica do 24. tjedna jer je to dovoljno vremena da se problemi otkriju. Osim toga, nakon tog roka zahvat prekida trudnoće postaje užasan stres za ženu. Ideja je da je postupak prekida trudnoće tim lakši što je plod manji odnosno trajanje trudnoće kraće. Primjerice, plod od oko 28. tjedna već teži oko 1 kg, dok je od 24. tjedna skoro upola manji. Žene iz Hrvatske znaju odlaziti u Sloveniju i radi regularnog prekida trudnoće jer se on kod nas radi samo do 10. tjedna, a u Sloveniji do 15. Naši ginekolozi to ne smiju raditi nakon zakonskog roka jer bi kršili zakon i doveli se u veliku opasnost i to je razumljivo“, kaže Lepušić.

Priziv savjesti

Voditeljica programa u Centru za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) psihologinja Sanja Cesar kaže se rok od 24 mjeseca temelji na ideji da plod nakon toga ima mogućnosti preživljavanja izvan maternice.

“Zbog toga se predstavlja ta granica. Iznad nje pobačaji se rade samo ako su zdravlje žene i njezin život ugroženi te kada se procijeni da fetus nema mogućnost preživljavanja“, navodi Cesar koja očekuje da će u Saboru proći zakon koji će predložiti HDZ, a ne onaj na čijoj je izradi ona radila zajedno s više ponajboljih hrvatskih stručnjaka poput ginekologa Lepušića, bivše pravobraniteljice za djecu Ivane Milas Klarić i stručnjakinje za ljudska prava Ivane Radačić koja sada radi za UN.

“No, prema onome što je izašlo u javnost, taj prijedlog zakona ipak nije tako loš kako smo se pribojavali. Rađen je malo na brzinu, pa nisu konzultirani svi hrvatski i međunarodni zakoni, međutim, što se tiče ključnih odredbi, čini se da će biti prihvatljiv. Problem će, kao i do sada, biti tzv. prizivi savjesti, odnosno odbijanje medicinske skrbi zbog vlastite savjesti i vjerskih uvjerenja”, kaže Cesar.

Stigmatizacija pobačaja

A na pitanje je li moguće da netko zbog vjerskih uvjerenja dezinformira trudnice o njihovim pravima, kaže da se takve stvari nikako ne bi smjele događati.

“Odluka komisije u kojoj sjede ginekolozi, liječnici, socijalni radnici i djelatnici nekih drugih struka, trebala bi biti konačna. Osim ako oni zbog nekih argumentiranih razloga odbiju ženu. U tom slučaju ona se može žaliti drugostupanjskoj komisiji. U slučaju da trudnice imaju opravdane razloge za prekid trudnoće, odlasci u inozemstvo nisu samo nepotreban financijski teret, već također predstavljaju nepotrebno traumatiziranje žena. Nisam bila u kontaktu s takvim ženama, međutim, čula sam za takve slučajeve iz pouzdanih izvora. Problem je u tome što živimo u društvu u kojem ženama nikako nije ugodno o tome progovarati u javnosti. Pobačaj je toliko stigmatiziran, da o problemima vezanim uz njega gotovo nitko ne želi govoriti”, kaže Cesar.

Kako navodi Index, u više navrata kontaktirali su Ministarstvo, međutim odgovor nisu dobili.