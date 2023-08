BBC-ev novinar i televizijski voditelj Michael Portillo od utorka je u Hrvatskoj gdje upravo snima čak četiri serije o hrvatskim željeznicama. Koliko je to veliko i spektakularnog govori i to što obično snima po jednu seriju u pojedinoj zemlji, ali kod nas čak četiri.

"Istina je, upravo smo u Istri s njim i BBC-evom ekipom. Danas snimaju masline u Vodnjanu, potom idu za Pazin. Malo se detalja o snimanjima i sadržaju zna te se sve drži u velikoj tajnosti. To je pravilo BBC-a i njegova serijala o željeznicama", rekla je za Danas.hr Željka Mirčić iz odnosa s javnošću HŽ Infrastrukture koja ga je ugostila.

'Vjerojatno smo atraktivni i kao turistička zemlja''

Michael Portillo u Hrvatskoj ostaje do kraja tjedna, na redu su i Zadar i Split, a u Dubrovnik se vraća 31. kolovoza. Činjenica da kod nas snima čak četiri nastavka serijala, zaista je iznimna čast i iznenađenje. "I je, vjerojatno smo im atraktivni i kao turistička zemlja. Njega publika iznimno voli i cijeni jer je on prezenter, rekli bi, starog kova. On daje detalje o željeznici, povijesti, kulturi neke zemlje", kaže naša sugovornica.

Oečkivane reakcije hrvatkske javnosti

Inače, Portillo je svjetsku popularnost dobio zahvaljujući svojim serijalima "Great Continental Railway Journeys" koja primiče "sporo putovanje željeznicom" i znamenitosti zemlje kojom putuje. Iako se na pravu vijest da BBC-ev novinar snima u Hrvatskoj pokrenula lavina reakcije usmjerene prema (i to treba bez skrivanja reći) zapuštenosti naših željeznica i vječite inspiracije za komentare o sporosti vlakova, istina je i ta da se puno ulaže u željeznice koje su desetljećima bile zapuštene te da predstoji barem 10-a- godina ulaganja da se podigne razina putovanja.

Nakon Hrvatske, posjetit će Bosnu i Hercegovinu o kojoj također snima jedan nastavak serijala. Tamo će posjetiti Sarajevo i Mostara, a onda se opet 31. kolovoza vraća u Hrvatsku i to u Dubrovnik.