NALETJELI STE NA REKLAMU ZA ‘REVOLUCIONARNE TRETMANE I LIJEKOVE’? Evo tko stoji iza tih opasnih oglasa i o čemu je zapravo riječ

U 28 dana njihovi će vas revolucionarni tretmani i lijekovi riješiti bolova u zglobovima, kralježnici, odčepiti arterije, izliječiti od dijabetesa… No reporterka Potrage Marijana Čikić brzo je zaključila da se brojnim oglasima kojima je Internet preplavljen – prodaje uglavnom samo magla… Reklamiraju ih liječnici koji ne postoje, hvale pacijenti koji su izmišljeni. Isti reklamni tekstovi koriste se za razne proizvode, otkriva RTL.

Ekipa RTL-a javila se na jedan od oglasa za čudotvorni pojas profesora Antića. Nakon 15 minuta dobili su poziv iz call centra. Proizvod je navodno testiran u istraživačkom centru u Toulouseu. Ali taj centar ne postoji. Kao ni navodna LSC tvrtka iz Floride za koju je, navodno, proizveden i atestiran.

Ovako je izgledao razgovor.

Operator call centra: Ali ja to ne znam gospođo.

Reporterka: Ali za koga vi onda radite, rekli ste da znate sve o pojasu onda valjda znate za koju firmu radite?

Operator call centra: Ja znam, kako ne. Ja znam đe je proizveden kako je proizveden, znam kako funkcionira kako pomaže.

Reporterka: Samo ne znate tko ga prodaje?

Operator call centra: Znate li što je korisnički centar?

Reporterka: A čekajte, možda ćete mi ovako pomoći, valjda znate koja tvrtka vam daje plaću, onda ćete možda znati za koga radite? Jel znate ime tvrtke koja vam isplaćuje plaću?

Operator call centra: Pa što bih ja vama rekao koja tvrtka mi daje plaću?

Reporterka: Onda ćete mi možda pomoći da saznam koja je tvrtka koja to prodaje.

Operator call centra: Ja sam samostalni umjetnik.

Iza dijela prijevara stoji tvrtka registrirana na Komorima, otočnoj državi iznad Madagaskara. A beskrupulozni prevaranti često koriste i poznate osobe iz javnog života. Poznati voditelj Davor Meštrović tako je, a da toga nije bio ni svjestan, reklamirao tablete za dijabetes.

“Ja to uopće nisam vidio nego mi je Karmela poslala link i rekla vidi što to radiš, onda sam provjerio, gledam, tu sad vele da bolujem od dijabetesa – u životu nisam bolovao od dijabetesa… Da sam došao do tih tableta, da sam otkrio veliku zavjeru farmaceutske industrije i onih koji prodaju te tablete koja zapravo ne želi da se ljudi izliječe, ali tu su tablete koje reklamiram ja, preuzete su moje fotografije s interneta do kojih možeš lagano doći i na temelju toga ja savjetujem ljudima da sam se suočio s bolešću, odlučio sam reći sve iskreno jer tema je vrlo osjetljiva, otišao sam liječniku, on je potvrdio da imam dijabetes tipa 2… To je laž, to je smeće od reklame”, kazao je za RTL Potragu televizijski voditelj Davor Meštrović.

Potraga istražuje tko stoji iza takvih prijevara i kako se snaći u gomili lažnih reklama…

“To je definitivno nepoštena poslovna praksa i inspekcija kada dobije saznanja o takvim slučajevima će to sigurno procesuirati i to će sigurno završiti na prekršajnom sudu i može dovesti do izricanja kazne. Jer kupac mora dobiti informacije tko se krije iza određene marketinške promocije. Znači ako netko reklamira neki proizvod ja kao potrošač moram na lak način znati koja firma iza toga stoji. I moram znati kome ću se obratiti u slučaju nekog spora”, kazala je za Potragu pravna stručnjakinja za prava potrošača Dijana Kladar.

Najčešća su meta stariji:

“Razmjeri su to veći što je siromaštvo veće jer ljudi onda na razne popuste koji se nude misle da će bolje proći nego ako ide liječniku, a osim toga liječnik je premalo na raspolaganju starijim osobama za ono što njima treba, a to je da im da i savjet i u takvom slučaju”, istaknula je predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović.