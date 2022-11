TKO GA SE OVAKVOG SJEĆA? / Naletjeli smo na fotografiju koja će zaboljeti mnoge HDZ-ovce, a i šire: Pogledajte Tuđmana u izdanju u kakvom smo ga rijetko vidjeli

Bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman rođen je 14. svibnja u zagorskom mjestu Veliko Trgovišće. kako piše u njegovom životopisu na stranici Tudjman.hr, osnovnu školu je pohađao u rodnom mjestu, a srednju i trgovačku akademiju u Zagrebu, gdje je sudjelovao u nacionalnom demokratskom pokretu zbog čega je 1940. godine dva puta bio uhićen. Od samih početaka sudjelovao je u antifašističkom partizanskom pokretu u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Početkom 1945. s činom majora preselio se u Beograd kao jedan od hrvatskih predstavnika u Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke vojske (NOV) i Partizanskih odreda Jugoslavije (POV). Kasnije radi u Glavnoj personalnoj upravi Ministarstva narodne obrane, u Generalštabu JNA te u uredništvu Vojne enciklopedije. Godine 1960. promaknut je u čin generala, nakon čega napušta aktivnu vojnu službu. U Beogradu je završio studij na Višoj vojnoj akademiji, diplomiravši na temu „Pregled povijesti ratne vještine i tendencije razvoja u suvremenom nuklearnom dobu“. Počinje se baviti znanstveno-istraživačkim radom te objavljuje znanstvene radove iz područja povijesnih znanosti, vojne teorije, suvremene nacionalne povijesti, te filozofije povijesti i međunarodnih odnosa. Godine 1957. izlazi mu knjiga Rat protiv rata, povijesne i vojnoteorijske tematike. Godine 1945. vjenčao se Ankicom Žumbar, s kojom je imao troje djece, Miroslava, Stjepana i Nevenku. Nakon prvih demokratskih izbora 1990. godine i pobjede Hrvatske demokratske zajednice u Saboru je 30. svibnja proglašen predsjednikom Predsjedništva SR Hrvatske. U samostalnoj Republici Hrvatskoj još je dva puta pobijedio na neposrednim predsjedničkim izborima, i to 1992. i 1997. godine . U Godine koje je proveo na čelu države obilježene su i agresijom na Republiku Hrvatsku. A iako je on sam bio dio partizanskog pokreta i komunističke partije, u godinama koje su uslijedile postao je idol domaće desnice, pa i one koja veliča NDH, tj. marionetsku državu protiv koje se pokojni predsjednik borio.