NALAZ VJEŠTAČENJA BACA NOVO SVJETLO NA SMRT MALOG GABRIJELA: Doktorica koju su do sad krivili za sve, dobro je postupila; krivaca je čak četvero?

Propusti triju liječnica i medicinske sestre koje je Hrvatska liječnička komora utvrdila, ali nije sankcionirala, uzrok su smrti devetogodišnjeg Gabrijela Bebića prema nalazu vještačenja Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Godina dana trebala je za dovršetak vještačenja o uzroku smrti devetogodišnjeg Gabrijela Bebića iz Metkovića. Vještačenje je proveo Medicinski fakultet u Zagrebu, a ono baca novo svjetlo na slučaj koji je zgrozio zemlju. Naime, postupci doktorice Ksenije Kaleb, koja je cijelo vrijeme bila navedena kao jedini krivac za dječakovu smrt, sada su ocijenjeni kao potpuno ispravni.

Krivica je, doznaje Index, vještačenjem prebačena na čak četiri osobe. To su njegova pedijatrica, medicinska sestra te dvije liječnice s Hitne pomoći. Hrvatska liječnička komora je nakon Gabrijelove smrti provela inspekcijski nadzor rada svih koji su bili uključeni u propuste oko liječenje dječaka te najviše teretila doktoricu Kaleb, koja mu je jedina pomogla.

“Ako je istina da je vještačenje pokazalo kako je dr. Ksenija Kaleb u cijelosti postupala ispravno u slučaju malenog Gabrijela, odnosno da nije učinila nijedan propust, tada samo mogu reći da je pravda opet bila sporija, ali je ipak stigla, barem u odnosu na liječnicu Kaleb. Takav bi nalaz u cijelosti bio u skladu s onime što smo tvrdili od prvog dana braneći doktoricu Kaleb od etikete koju joj je ishitreno prišila Hrvatska liječnička komora. Nalaz nismo zaprimili niti smo u mogućnosti nešto dodatno komentirati. Možemo tek reći da nikome ne bismo poželjeli teret koji je na leđa stavljen doktorici Kaleb. Međutim, ovakvim vijestima ohrabreni smo na još odlučniju borbu za pravdu i istinu. Tragediju koja se dogodila ništa ne može sanirati, ali čovjek ipak osjeti olakšanje kada zna da za smrt dječaka neće odgovarati osoba koja je nevina i koja je učinila sve da ga spasi”, rekao je odvjetnik liječnice Antonio Volarević.

MAJKA MALOG GABRIJELA IZ METKOVIĆA: ‘Prođe i godina, a nepravda još nije ispravljena. Ljudi koji su skrivili njegovu smrt nisu tamo gdje bi trebali biti’

Dvaput vraćen s Hitne pomoći unatoč simptomima

Gabrijelova majka, Ivana Bebić kratko je poručila kako očekuje pravdu za svog sina.

“Vještačenje je gotovo nakon godinu dana, nadam se da je napokon riješeno ono najgore, da se vidi što mu je napravljeno i što ga je koštalo života. Očekujem da su vještaci napravili pravedno vještačenje jer to je jedina pravda. Želim da moje dijete ima mira barem kad je na onome svijetu. Ništa ne znam što je u vještačenju, nadam se da ću doznati”, rekla je.

Vrijedi podsjetiti kako je dječak čak dvaput vraćen s Hitne pomoći iako je bilo jasno kako je bio u životnoj opasnosti zbog gripe tipa H1N1 i upale pluća koja se u međuvremenu razvila. Dječak je na kraju preminuo od sepse, koju je jedina otkrila doktorica Kaleb. Hrvatska liječnička komora nije utvrdila propuste kod medicinskog osoblja koje je liječilo Gabrijela.

Liječnica nije prepoznala upalu pluća

Naime, nije im bilo ništa sporno u postupku medicinske sestre Doma zdravlja u Metkoviću koja nije primila dječaka već je njegovu ocu rekla da čeka ili da ode na Hitnu te da se vrati ako ga ovi ne prime. Liječnica tamo nije ustanovila upalu pluća, iako se dječak žalio na bolove u plućima. Pedijatrica je pak prepisala Gabrijelu antibiotike bez laboratorijskih pretraga, pa je ustanovljeno da dječak nije niti smio primati antibiotik, s obzirom na soj gripe od kojeg je bolovao.

“Kako nije našla simptome da će se razviti ili da se razvija teška sustavna infekcija, preporučila je ocu ujutro učiniti laboratorijske pretrage i posjet pedijatrici. Zaključak je da nije u cijelosti obavila pregled pacijenta prema pravilima struke. Došlo je do previda jer je malo vjerojatno da je nalaz nad desnim plućem mogao biti uredan. Dolazak u noći na Hitnu je trebao biti ozbiljnije shvaćen od strane imenovane liječnice jer je bol u prsištu jedan od osnovnih simptoma upale pluća te da nije uobičajen simptom u dječjoj dobi”, jedina je primjedba Komisije Hrvatske liječničke komore u cijelom slučaju, a čak su joj pronašli i olakotnu okolnost.

“Olakotna okolnost za liječnicu je podatak da je dječak negirao progresiju boli u prsištu, što je od strane liječnice protumačeno kao nepouzdan amnestički podatak pa mu zbog toga nije dala potrebno značenje. Liječnica je izjavila da ga je pitala ‘Kako si’, a on joj odgovorio ‘Puno bolje.’ Nadalje, mišljenje je kako liječnica nikako nije zanemarila pacijentovu bolest jer je zaključila da treba laboratorijske nalaze. Unatoč primjedbama vezanim uz nedostatan pregled, Komisija nema nedvojbenih dokaza da je imenovana učinila propust u zbrinjavanju Gabrijela”, stoji u zaključku istog dokumenta.

GODINU DANA NAKON SMRTI MALENOG GABRIJELA STIGLO VJEŠTAČENJE: ‘Nadam se da će ovo konačno donijeti mir mom sinu’

Propusti liječnice koja ga je pokušala spasiti

No, zato je HLK utvrdila propust doktorice Kaleb, iako je ona u svom očitovanju izjavila kako “na upit Komisije zašto nije ordiniran antibiotik širokog spektra parenteralnim putem nakon što je postavljena radna dijagnoza pneumonije (upale pluća) i sepse, navodim kako ne posjedujem antibiotike za parenteralnu primjenu. Na upit Komisije zašto pedijatri nisu zbrinuli životno ugroženog dječaka nego su ga uputili na Hitnu, navodim kako liječnici Hitne imaju više iskustva s postavljanjem venskog puta. Iznenadila sam se što je HMP organizirala hitni transport helikopterom koji je poletio tek u 9.30 sati jer sam mišljenja da bi se vozilom hitne prije stiglo u Split”.

No, Komisija je utvrdila kako je doktorica Kaleb učinila propust jer nije odmah reagirala po postavljenoj dijagnozi te nije djetetu dala antibiotik širokog spektra te masku s kisikom. Uz to, zaključeno je kako je trebala ostati uz Gabrijela i kad je on bio na hitnoj, sve do predaje helikopterskom timu. Doktorica Kaleb je odvela dijete na Hitnu, gdje ga je primila jedna od okrivljenih prema novom nalazu. U nalazu HLK stoji kako mu je ona trebala dati više kisika i infuzije.

Liječnica krivila sudbinu i lošu sreću

No, ta doktorica Matić nakon dječakove smrti nije spominjala da je odbila primiti dječaka te je za njegovu smrt krivila sudbinu i lošu sreću.