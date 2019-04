STIGAO NALAZ INSPEKCIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA: ‘Ozbiljnih medicinskih propusta nije bilo i dr. Goran Jusup može nastaviti raditi’

‘Ozbiljnijih medicinskih propusta nije bilo’, kazao je ministar o nalazu inspekcije provedene u obrovačkoj ambulanti te pojasnio što će dalje biti s pacijentima dr. Jusupa

“Inspekcija je dolje bila i utvrdila da ozbiljnijih medicinskih propusta nije bilo. Doktor Jusup je prema medijima otišao na bolovanje, a mi smo obavijestili Dom zdravlja i Županiju da osiguraju skrb pacijentima koji su bili kod njega upisani. Ministarstvo nije otkrilo medicinske propuste, ustanovilo je ono što i HZZO, da nema medicinsku sestru.”

Kazao je to u ponedjeljak ministar zdravstva Milan Kujundžić osvrćući se na obrovački slučaj liječnika obiteljske medicine dr. Gorana Jusupa. Kujundžić tvrdi da Ministarstvo ranije nije imalo saznanja o situaciji u spornoj obrovačkoj ambulanti te da bi odmah poslalo inspekciju da je o tome dobilo informacije.

HZZP je raskinuo ugovor s doktorom Jusupom od sutrašnjeg datuma (30. travnja) te će biti potrebno naći novog liječnika.

Teško naći liječnika

“Nažalost, u takvim mjestima je problem naći liječnika, no to će biti riješeno preraspodjelom. U formalno-pravnom smislu Jusup može nastaviti kao liječnik, no može li u zdravstvenom, to će neka druga tijela procijeniti”, rekao je Kujundžić za N1.

Podsjetimo, Ministarstvo zdravstva priopćilo je u petak kako su o slučaju specijalističke ordinacije obiteljske medicine Gorana Jusupa iz Obrovca, slijedom zaprimljene pritužbe pacijenata, obavijestili HZZO, budući je riječ o njihovu ugovornom subjektu, kao i Hrvatsku liječničku komoru, u čijoj je nadležnost izdavanje i oduzimanje dozvole za rad te u Obrovac poslali zdravstvenu inspekciju.

Povod je bio prilog u emisiji Nove TV “Provjereno” o liječniku i ženskoj osobi koja radi u ordinaciji kao medicinska sestra bez potrebnih kvalifikacija.

HZZO je već ranije dva puta posjetio Jusupovu ordinaciju te su utvrđene nepravilnosti i prvi put izrečena mu je mjera njihovih ispravljanja, a kada su u ponovljenoj kontroli utvrdili da liječnik nije ispravio što je trebao odlučili su s njim raskinuti ugovor.