NAKON ŽESTOKE DEBATE OGLASIO SE I LINIĆ: ‘Milanovićevom narcisoidnom egu smetala je moja popularnost i zato me maknuo’

‘Milanović se hvali nečim što je Ministarstvo financija napravilo, a on bi se trebao hvaliti investicijama, kojih nije bilo jer je on više vremena volio provoditi u Taču, nego u svom premijerskom uredu’ kazao je bivši ministar financija Linić

Bivši ministar financija u vladi Zorana Milanovića i bivši član SDP-a, Slavko Linić, gledao je sinoćnje sučeljavanje predsjedničkih kandidata na RTL-u, a nije ostao ravnodušan na tvrdnje i Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović o predstečajnim nagodbama za koje zasluge pripisuje sebi. Milanović se hvalio predstečajnim nagodbama u vrijeme svoje vlade ustvrdivši da su spasile hravtsko gospodarstvo, dok je Grabar Kitarović kazala da su iste bile “kriminalne” i potaknule iseljavanje iz Hrvatske.

“Za mene je bilo iznenađenje da se Milanović hvalio s predstečajnim nagodbama, fiskalizacijom i sređivanjem javnih financija, a u tome svemu nije sudjelovao, već je, dapače, pokušao i odmoći. On se hvali nečim što je Ministarstvo financija napravilo, a on bi se trebao hvaliti investicijama, kojih nije bilo jer je on više vremena volio provoditi u Taču, nego u svom premijerskom uredu”, oštro se osvrnuo Linić u izjavi Jutarnjem listu.

‘Njegovom narcisoidnom egu smetala je moja popularnost’

Linić također tvrdi da je Milanoviću opravdanje za njegovu smjenu bio predstečaj u vinkovačkoj Spačvi, a da je pravi razlog bila tadašnja Linićeva popularnost. Provodio je, kaže, fiskalnu disciplinu i sređivao sustav te dobio potporu građana, za razliku od Milanovića koji se, po njegovim riječima, tomu odupirao.

“Njegovom narcisoidnom egu smetala je moja popularnost i zato me maknuo iz Vlade”, kazao je Linić.

A to što Grabar Kitarović govori o “kriminalnim predstečajnim nagodbama” Linić razlog vidi u krivoj percepcij javnosti za koju su, kaže, odgovorni Milanović i tadašnji ministar pravosuđa Orsat Miljenić, koji je sada šef Milanovćeve izborne kampanje.

“Milanović i Miljenić nisu htjeli da predstečajne nagodbe budu dio Zakona o stečaju, a ja sam onda 2013. tražio rješenje s pravnim i ustavno-pravnim stručnjacima koje može poslužiti za oporavak gospodarstva koje je bilo prezaduženo i na rubu bankrota. Tek kada su 2015. vidjeli rezultat, onda sam s Orsatom dogovorio da to uđe u Zakon o stečaju, a oni su me nakon toga smijenili”, tvrdi Linić.

‘Nije ni pogledala dokumente o predstečajnim nagodbama’

Linić je kritizirao i aktualnu predsjednicu rekavši da pet godina nije uzela javno dostupne dokumente o predstečajnim nagodbama, a sada govori o tome.

“Da je uzela zadnje izvješće Fine onda bi vidjela da je obrađeno 9000 predmeta, od toga 3000 zaključeno, a 6000 subjekata je otišlo u stečaj. U tih 3000 predmeta, spašeno je 43.000 radnih mjesta, a s blokadama koje su na početku iznosile 42,5 milijarde kuna, danas smo došli do 12-13 milijardi kuna. Neka pročita to izvješće pa joj neće pasti na pamet da to govori i povezuje predstečajne s blokadama građana, jer blokirani nemaju veze s predstečajnim nagodbama”, kazao je Linić za Jutarnji list.

