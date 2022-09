Premijer Andrej Plenković stao je pred novinare nakon što je odgovarao na pitanja saborskih zastupnika na aktualnom prijepodnevu.

"Vjerujem da smo danas razmjenom mišljenja u Saboru javnosti omogućili uvid u stavove Vlade. Mi smo fokusirani na naše prioritete", rekao je Plenković.

"Sve tenzije u društvu su nestale kad je Vladin paket donesen. Vlada je svima osigurala mirnu jesen i zimu", dodao je Plenković.

"Na putu smo ostvarenja strateških ciljeva, članstva u Schengenu, eurozoni, vrlo uspješna turistička sezona. Istodobno, neovisnim, samostalnim radom svih nadležnih tijela nastavlja se borba protiv korupcije, bez obzira o kome se radi, imenu, prezimenu, ulozi, dužnosti, članstvu… Upravo zato što institucije rade slobodno događa se da se otkrivaju djela, procesuiraju…", kazao je Plenković.

Za aktualac je rekao da je "bilo i duhovito na momente". Danas će se u Ini razriješiti tri hrvatska člana Uprave.

"Idemo s novom Upravom i kad se to sve skupa riješi, kad se donese odluka o vanjskom revizoru nastavit će se procesi i razgovori s mađarskom stranom koji moraju dovesti do promjene načina upravljanja. Ne može ostati ovako kako je. U konačnici, Ina je naša kompanija, ona je tu u Hrvatskoj, važna nam je u energetskoj krizi i nije normalno da se odluke donose tako, a kamoli da se ide za počinjenjem kaznenih djela", rekao je Plenković.

"Znamo kako se prodavala Ina, no ključno je trenutak koji mijenja - sve. Dogodilo se da u vrijeme energetske krize imamo nečuvenu aferu, radi se kazneno djelo, a da to nitko ne vidi i radi štetu", rekao je Plenković i kazao da će razgovori krenuti nakon sjednice NO Ine. Na pitanje kada očekuje promjenu načina upravljanja Inom kazao je da ne može reći kada će to točno biti.

"Nemam luksuz kao premijer dati ponudu… Mi možemo dati ponudu koja će izdržati test vremena", rekao je pak o kupnji dionica Ine.

"Ovo je dosta? Puno smo guglali", rekao je na kraju izjave premijer.