Nakon što je ove godine ljeto počelo iznimno rano, još u travnju, kada su temperature bile iznadprosječno visoke, stigla je i prognoza za kalendarsko ljeto.

Na Hvaru najtopliji svibanj još od 1858.

Nakon rekordno vrućeg travnja, svibanj je nastavljen u istom tonu, a i početak lipnja bilježi iznadprosječne temperature. Ipak ima nešto kiše, pljuskova i grmljavinskih nevremena, no to je mjestimično. U svibnju je temperatura zraka bila za 2 do 4 stupnja viša od prosječne za to doba godine. Kada je pak riječ o oborinama, u Osijeku je u svibnju zabilježeno tek dvadesetak litara, a u Kninu je zabilježen rekord od čak 218 litara kiše. 1978. je godine zabilježen prethodni rekord od 194 litre. Osim toga, srednja je svibanjska temperatura bila viša i od prosijeka za lipanj. Tako je, prmjerice, na Hvaru svibanj ove godine bio topliji od svih dosadašnjih od 1858. godine, piše meteorolog Zoran Vakula u svojoj prognozi za HRT.

Blaže ljeto pada u vodu

Iako je ožujak bio hladniji od prosijeka, zbog iznimno toplog travnja i svibnja, ovo će proljeće klimatolozi ocijeniti kao ‘iznimno toplo’.

Vakula piše da će i ljeto biti iznimno toplo. U Slavoniji meteorolozi očekuju sušno ljeto, a primjerice, u Kninu, ekstremno kišno. Meteorolozi DHMZ-a javljaju da se i ovog ljeta mogu očekivati toplinski valovi koji mogu djelovati na zdravlje, no tvrde da su moguća i kraća razdoblja s temperaturama nižima od uobičajenih ljetnih. Vakula tvrdi da bi prognoze o ‘blažem ljetu’ mogle pasti u vodu jer je veća vjerojatnost da će ono biti iznadprosječno, a odstupanja će biti zamjetna, piše HRT.