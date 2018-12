NAKON VIŠE OD DESET GODINA U ISTRI OTKRIVENO MESO ZARAŽENO TRIHINELOM: ‘Svinje su kupljene i dopremljene s područja Slavonije’

Samo ove godine u Veterinarskoj ambulanti u Pazinu analizirali su čak 2.600 uzoraka na trihinelu, te je ovo prvi puta nakon dugog niza godina da je test pozitivan

Nakon dugog niza godina u Veterinarskoj ambulanti u Pazinu potvrđena trihinela na jednom testiranom uzorku svinje.

“Već više od deset godina nismo imali pozitivan nalaz. Ovaj koji je sada potvrđen bio je jedan od tri koju nam je jedna fizička osoba donijela na analizu “, rekao je direktor Veterinarske ambulante Hrvoje Kavčić koji je rekao kako svinje nisu uzgojene u Istri, već su kupljene i dopremljene s područja Slavonije, piše Glas Istre.

Kavčić je naglasio da ovaj pozitivan nalaz svakako upućuje na oprez kod klanja i ukazao na zakonsku obvezu nošenja baš svih uzoraka na analizu.

Rezultat za tri sata

“Ljudi moraju biti oprezni zbog vlastite sigurnosti. Uzorkovanje nije skupo, a i cijeli postupak traje oko dva sata, odnosno ljudi mogu već za tri sata imati rezultat i biti sigurni u meso za konzumaciju”, istaknuo je Kavčić.

Naime, samo ove godine u Veterinarskoj ambulanti u Pazinu analizirali su čak 2.600 uzoraka na trihinelu. Prethodno navedene analize odnose se to samo na uzorke mesa koje donose one osobe koje svinje prerađuju za vlastite potrebe, dok klaonice imaju posebnu kontrolu.

Opasna bolest

Trihineloza je parazitarna bolest do koje dolazi nakon unosa sirovog ili nedovoljno pečenog kontaminiranog mesa. Ona spada u zarazne bolesti koje su zajedničke ljudima i nekim životinjama, a mogu prelaziti sa životinja na ljude i obrnuto.

U prijenosu bolesti za čovjeka je najvažnija karika domaća svinja koja se može zaraziti jedući različite vrste zaraženih divljih životinja (pa čak i ostatke zaraženog svinjskog mesa u klaonicama). A čovjek se može zaraziti ako jede nedovoljno smrznuto ili pečeno zaraženo svinjsko meso, osobito šunku, kobasice i kulen.

Kada ličinke podru u mišiće čovjeka, ne postoji više adekvatno liječenje. Iako u većini slučajeva prolazi bez težih posljedica, u nekim težim slučajevima trihineloza može dovesti do promjena na srcu, plućima i živčanom sustavu, pa čak i do smrti. Jedini način da se to spriječi jest testiranje mesa svinja.