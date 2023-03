U ponedjeljak nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković, obratio se novinarima.

"Sutra ću biti u Sloveniji, imam sastanak s premijerom, govorit ćemo o odnosima Hrvatske i Slovenije”, najavio je. “Osvrnuli smo se i na ankete o rejtingu, ohrabrujući signali, visok stupanj povjerenja naših građana”, dodao je.

Osvrnuo se i na Zakon o osobnim asistentima. “O ovom zakonu se priča skoro 20 godina, kao što smo dosad u pogledu naknadana i za roditelje-njegovatelje i čitav niz drugih naknadana, pristupačnost, uključenost, stalno smo podizali naknade… Trentuno je broj ljudi koji su obuhvaćeni je oko 4000 ljudi, vrijednost je oko 150 milijuna kuna, sad se diže na 14.000, bit će alocirano 156 milijuna eura. Velika većina tih udruga je zadovoljna tim zakonom.”

“Naša politika je empatična, zbog toga se donose odluke da izdvajamo jako puno sredstava za ljude koji koji imaju tešku bolest za koju lijekovi dotad nisu bili uvršteni na listu HZZO”, istaknuo je premijer. “Cijela naša politika je suprotna od onog što oporba govori”, tvrdi, dodajući da provode politiku koja je cjelovita i konzistentna.

Osvrnuo se na novi incident o curenju podataka. “ "Što se tiče te teme, danas je Ministarstvo financija dalo izjave. Donesen je zakonski okvir na razini EU krajem 2021. godine. Vrijeme za transponiranje tog okvira je kraj ove godine. Ministarstvo sve radi prema planu. Što se tiče o curenju podataka, neke druge institucije imaju te ovlasti, pa neka utvrde kako se to dogodilo. Nadležna tijela moraju utvrditi kako se osobni podaci koriste, kako je došlo do curenja, zašto... Neka se očituju tijela koja su nadležna za to", zaključio je Plenković.