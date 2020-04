NAKON TRI DANA STAGNACIJE, NOVI OBOLJELI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI: Koronavirus ima malo dijete, liječnici i sestre u samoizolaciji

Iz županijskog Stožera civilne zaštite napominju da su nakon otkrića zaraze poduzete propisane protuepidemijske mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti

Dijete je iz okolice Ogulina, a nakon što je potvrđeno da je zaraženo, s majkom je upućeno u Kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Pedijatrija u ogulinskoj Bolnici, na kojoj je dijete očito bilo, je zatvorena, a nekoliko njenih zaposlenika u samoizolaciji, piše KAportal.

Iz županijskog Stožera civilne zaštite napominju da su nakon otkrića zaraze poduzete propisane protuepidemijske mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti, te se utvrđuju kontakti kojima će biti određena mjera samoizolacije.

“U samoizolaciji zbog navedenog slučaja su 2 liječnika, 6 medicinskih sestara i 1 spremačica iz OB Ogulin. Do daljnjega je zatvoren Odjel pedijatrije u Ogulinu. Iz OB Ogulin upućena je molba roditeljima da svu bolesnu djecu do daljnjega vode u dječju ambulantu Doma zdravlja u Ogulinu od 7-19 sati, a u vrijeme od 19 do 7 na OHBP Opće bolnice Karlovac”, poručuju iz Stožera.

