NAKON TAJNOG ZDRAVSTVENOG PREGLEDA KOLINDA OTKRILA: ‘Imam predispoziciju za karcinom’

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović potvrdila je da je bila na infuziji i pregledima te rekla da ima predispoziciju za karcinom

Nakon što je objavljeno da je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila nekoliko puta na infuziji i na pregledima u jednoj privatnoj klinici, danas je Predsjednica za RTL potvrdila te navode, priznavši da ima predispoziciju za karcinom.

“Imam predispoziciju za karcinom. Četiri bake i tri djeda imali su tu bolest”, rekala je Grabar-Kitarović koja je u službenom posjetu Turskoj gdje sudjeluje na konkonferenciji Svjetskog kongresa anđela investitora.

PREDSJEDNICA U TAJNOSTI ZAVRŠILA NA INFUZIJI: U petak je bila i na nekoliko pregleda

Podsjetimo, Grabar-Kitarović je u petak bila na pregledu u privatnoj klinici Radiochirurgia Zagreb u Sv. Nedelji, koja je specijalizirana za dijagnostiku i liječenje karcinoma radioterapijom i radiokirurgijom.

Ne želi komentirati Radeljićeve optužbe

Kolinda je komentirala i optužbe bivšeg savjetnika predsjednice za unutarnju politiku Mate Radeljića da je Kolinda obećala srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da više neće spominjati pojmove “velikosrpska agresija” i “genocid u Srebrenici”.

“Nemojte me to pitati. Neću na to odgovarati. Jako se dobro zna kakvu ja politiku zastupam. Neću se osvrtati na to”, rekla je Grabar-Kitarović, izvještava RTL.